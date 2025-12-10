Яке порно дивляться жінки та чоловіки: найпопулярніші категорії

Платформа Pornhub опублікувала щорічний звіт за 2025 рік, у якому детально проаналізувала вподобання користувачів різних статей. Дані демонструють не лише популярні категорії, а й суттєві відмінності між чоловічою та жіночою аудиторією, а також географічні тренди.

Яке порно дивляться жінки та чоловіки. Фото з відкритих джерел

За статистикою Pornhub, найпопулярнішою категорією серед чоловіків у 2025 році стало Japanese (Японське порно). До першої п’ятірки також увійшли MILF (мілфа), Mature (зрілий), Anal (анальний), Transgender (трансгендер). Ці категорії протягом останніх років стабільно утримують високі позиції у глобальних рейтингах.

У жінок структура популярних категорій у порно подібна, але з важливою відмінністю. На першому місці опинилася категорія Lesbian (лесбійство). Далі йдуть ті ж Japanese (Японське порно), MILF (мілфа), Anal (анальний) та Mature (зрілий).

Найпопулярніші категорії у порно, які дивляться жінки та чоловіки. Статистика Pornhub

У рейтингу найпопулярніших порнозірок, яких шукали жінки, перші місця посіли Джессіка Соді, Лілі Філліпс та Анджела Вайт. Водночас до п’ятірки потрапили й актори-чоловіки — Хорді Ель Ніньо Полла та Джонні Сінс.

Найпопулярніші порноакторки та порноактори, яких шукають жінки на Pornhub. Статистика Pornhub

Географія відвідувань також демонструє цікаві контрасти. У глобальному масштабі частка жінок становить 38% трафіку Pornhub. Проте в окремих країнах жінки є домінуючою аудиторією. На Філіппінах вони складають 64% відвідувачів сайту, у Колумбії та Аргентині по 56%.

Найменша частка жінок у європейських країнах. У Великій Британії жінки становлять лише 25% трафіку, у Німеччині — 26%, в Італії та Нідерландах — по 27%.

В Україні ж розрив між аудиторіями мінімальний. Розподіл на платформі для дорослих такий: 54% — чоловіки, 46% — жінки.

Статистика візитів жінок та чоловіків на Pornhub. Статистика Pornhub

