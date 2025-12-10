Какое порно смотрят женщины и мужчины: самые популярные категории

Платформа Pornhub опубликовала ежегодный отчет за 2025 год, в котором подробно проанализировала предпочтения пользователей разных полов. Данные демонстрируют не только популярные категории, но и существенные отличия между мужской и женской аудиторией, а также географические тренды.

Какое порно смотрят женщины и мужчины. Фото из открытых источников

По статистике Pornhub, самой популярной категорией среди мужчин в 2025 году стало Japanese (Японское порно). В первую пятерку также вошли MILF (милфа), Mature (зрелый), Anal (анальный), Transgender (трансгендер). Эти категории в последние годы стабильно удерживают высокие позиции в глобальных рейтингах.

У женщин структура популярных категорий порно схожа, но с важным отличием. На первом месте оказалась категория Lesbian (лесбийство). Далее следуют те же Japanese (Японское порно), MILF (милфа), Anal (анальный) и Mature (зрелый).

Самые популярные категории порно, которые смотрят женщины и мужчины. Статистика Pornhub

В рейтинге самых популярных порнозвезд, которых искали женщины, первые места заняли Джессика Соди, Лили Филлипс и Анджела Уайт. В то же время в пятерку попали и актеры-мужчины — Хорди Эль Ниньо Полла и Джонни Синс.

Самые популярные порноактрисы и порноактеры, которых ищут женщины на Pornhub. Статистика Pornhub

География посещений также показывает интересные контрасты. В глобальном масштабе доля женщин составляет 38% трафика Pornhub. Однако в отдельных странах женщины являются доминирующей аудиторией. На Филиппинах они составляют 64% посетителей сайта, в Колумбии и Аргентине по 56%.

Наименьшая часть женщин в европейских странах. В Великобритании женщины составляют всего 25% трафика, в Германии – 26%, в Италии и Нидерландах – по 27%.

В Украине разрыв между аудиториями минимальный. Распределение на платформе для взрослых таково: 54% – мужчины, 46% – женщины.

Статистика визитов женщин и мужчин в Pornhub. Статистика Pornhub

