Вражаючі факти: кількість порнозірок на душу населення в країнах Європи

Європа може бути відома та славитися на весь світ своїми замками, соборами та кухнею, але є й інші моменти, які славлять європейців. Зокрема у мережі поширюють карту на якій позначено кількість порнозірок на душу населення в країнах Європи.

Порнозірки в Європі. Фото: із відкритих джерел

Згідно з даними, Угорщина та Чехія абсолютно домінують у цій галузі, маючи понад 70 виконавців на мільйон жителів – значно випереджаючи будь-яку іншу країну на континенті.

Румунія, Іспанія та Велика Британія також демонструють відносно високі показники, тоді як більшість країн Північної Європи та Балкан, здається, дотримуються більш закулісного підходу.

Певно раніше ніхто не міг навіть здогадуватися, що найнесподіваніша карта експорту Європи виглядатиме саме так.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними Економічної правди, з початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронні органи витратили близько 4,9 млн гривень на експертизи у справах, пов’язаних із виготовленням і поширенням порнографії. Ці кошти йдуть на оплату роботи експертів, які зобов’язані переглядати фото- та відеоматеріали для підтвердження складу злочину.

За інформацією Офісу генерального прокурора, лише за січень–серпень 2025 року в Україні обліковувалося 1464 кримінальні провадження за статтею 301 Кримінального кодексу — “Виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних матеріалів”.

Також видання "Коментарі" повідомляло – модель OnlyFans і зірка контенту для дорослих Енджі Міллер заарештовано у Мексиці через розслідування подвійного вбивства двох колумбійських музикантів. Вважається, що чоловіків вбив мексиканський наркокартель.



