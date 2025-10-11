Впечатляющие факты: количество порнозвезд на душу населения в странах Европы

Европа может быть известна и славиться на весь мир своими замками, соборами и кухней, но есть и другие моменты, прославляющие европейцев. В частности, в сети распространяют карту на которой обозначено количество порнозвезд на душу населения в странах Европы.

Порнозвезды в Европе. Фото: из открытых источников

Согласно данным, Венгрия и Чехия абсолютно доминируют в этой области, имея более 70 исполнителей на миллион жителей – значительно опережая любую другую страну на континенте.

Румыния, Испания и Великобритания также демонстрируют относительно высокие показатели, в то время как большинство стран Северной Европы и Балкан, кажется, придерживаются более закулисного подхода.

Наверное, раньше никто не мог даже догадываться, что самая неожиданная карта экспорта Европы будет выглядеть именно так.

Читайте на портале "Комментарии" — по данным Экономической правды, с начала полномасштабного вторжения украинские правоохранительные органы потратили около 4,9 млн гривен на экспертизы по делам, связанным с изготовлением и распространением порнографии. Эти средства уходят на оплату работы экспертов, которые обязаны просматривать фото- и видеоматериалы для подтверждения состава преступления.

По информации Офиса генерального прокурора, только за январь-август 2025 года в Украине учитывалось 1464 уголовных производства по статье 301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов".

Также издание "Комментарии" сообщало – модель OnlyFans и звезда контента для взрослых Энджи Миллер арестованы в Мексике из-за расследования двойного убийства двух колумбийских музыкантов. Считается, что мужчин убил мексиканский наркокартель.



