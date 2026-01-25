У Давосі попит на секс-працівниць рекордно зріс під час Всесвітнього економічного форуму (ФОТО)

Всесвітній економічний форум у Давосі традиційно збирає політичну й бізнес-еліту з усього світу. Але паралельно з офіційними дискусіями про глобальну економіку місто переживає інший, менш публічний бум. Під час цьогорічного ВЕФ попит на секс-працівниць у Давосі зріс на рекордні 4000%.

У Давосі під час ВЕФ попит на секс-послуги зріс на у 40 разів. Фото з відкритих джерел

За даними платформи знайомств і еротичних послуг Titt4Tat, у день відкриття форуму 19 січня кількість запитів на інтимні послуги сягнула 79 на добу. Для порівняння, у звичайні дні в Давосі фіксують у середньому лише два бронювання на день. Таким чином, форум фактично перевертає локальний ринок секс-послуг.

Швейцарське видання 20 Minutes зазначає, що клієнтами найчастіше ставали гості зі США, Росії та України. Окремо підкреслюється різке зростання попиту на темношкірих жінок. Водночас La Dépêche повідомляє, що серед секс-працівниць були студентки, вчителі та мандрівниці, які намагалися скористатися фінансовими можливостями, які приносить форум.

Анкети секс-працівниць на платформі Titt4Tat в Давосі

За даними ЗМІ, один клієнт нібито витратив у Давосі колосальні 114 000 доларів за чотири дні з п'ятьма жінками. Інший користувач Titt4Tat розповів, що йому запропонували високу посаду після вихідних із керівником групи. Також бувають запрошення на приватні перельоти до Дубая, шопінг у Парижі чи інтимні моменти в розкішних номерах.

