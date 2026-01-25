В Давосе спрос на секс-работниц рекордно вырос во время Всемирного экономического форума (ФОТО)

Всемирный экономический форум в Давосе традиционно собирает политическую и бизнес-элиту со всего мира. Но параллельно официальным дискуссиям о глобальной экономике город переживает другой, менее публичный бум. Во время нынешнего ВЭФ спрос на секс-работниц в Давосе вырос на рекордные 4000%.

В Давосе во время ВЭФ спрос на секс-услуги вырос в 40 раз. Фото из открытых источников

По данным платформы знакомств и эротических услуг Titt4Tat, в день открытия форума 19 января количество запросов на интимные услуги достигло 79 в сутки. Для сравнения, в обычные дни в Давосе фиксируют в среднем всего два бронирования в день. Таким образом форум фактически переворачивает локальный рынок секс-услуг.

Швейцарское издание 20 Minutes отмечает, что клиентами чаще всего становились гости из США, России и Украины. Отдельно подчеркивается резкий рост спроса на темнокожих женщин. В то же время, La Dépêche сообщает, что среди секс-работниц были студентки, учителя и путешественницы, которые пытались воспользоваться финансовыми возможностями, которые приносит форум.

Анкеты секс-работниц на платформе Titt4Tat в Давосе

По данным СМИ, один клиент якобы потратил в Давосе колоссальные 114 тысяч долларов за четыре дня с пятью женщинами. Другой пользователь Titt4Tat рассказал, что ему предложили высокий пост после выходных с руководителем группы. Также бывают приглашения на частные перелеты в Дубай, шоппинг в Париже или интимные моменты в роскошных номерах.

