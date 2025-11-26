Стюардесса рассказала, как часто пассажиры занимаются сексом в самолете

Фантазия о "Клубе высокой мили", который означает секс на борту самолета во время полета кажется романтической, интригующей и даже немного гламурной. Однако стоит представить тесную и не слишком приятно пахнущую авиауборку, и романтический миф быстро развеивается. Несмотря на это некоторые пассажиры все же пытаются воплотить фантазию в реальность.

Как часто пассажиры занимаются сексом в самолете. Фото из открытых источников

Стюардесса Менди Смит опубликовала книгу "Лихорадка в салоне: жгучие секреты стюардесы Virgin Air", где рассказала, насколько часто экипаж сталкивается с попытками пассажиров заняться сексом в самолете. Как объясняет бортпроводница, хотя идея "Клуба высокой мили" популярна в фильмах и сериалах, на практике она встречается гораздо реже.

"Я бы сказала, что один из двадцати или тридцати полетов. На самом деле не так часто", — рассказала Менди о количестве случаев секса в самолете.

По мнению стюардессы, масштабы явления медиа сильно преувеличивают. В реальности экипаж чаще имеет дело не с романтическими похождениями пассажиров, а с более бытовыми проблемами, от турбулентности до очередей в туалет.

Однако, когда пара пытается заняться сексом в туалете самолета, то действия бортпроводников обычно максимально сдержаны. Для стюардесс особенно неудобно, когда такие попытки случаются днем или рядом присутствуют дети.

"Это просто стук в дверь и просьбу прекратить", — объясняет Смит, как стюардессы решают эту ситуацию обычно, однако отмечает, что "если это ночной рейс, и они ведут себя сдержанно, я, пожалуй, даже не перебивала бы их, если честно".

Однако иногда ситуации выходят за рамки "невинной романтики". Смит в книге вспоминает случай, случившийся с ее коллегой, когда 18-летняя пассажирка, путешествовавшая с родителями, была настолько решительно настроена попасть в "Клуб высокой милы", что пыталась затащить в туалет фактически любого мужчину. По ее словам, несмотря на вмешательство бортпроводников, она продолжала свои попытки.

"Она снова села на место, а через полчаса появилась там с другим парнем", — говорит Менди.

В конце концов, ситуация зашла так далеко, что стюардессе пришлось говорить с ее родителями. После этого девушка остановилась.

