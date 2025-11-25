logo_ukra

Секс-терапевт назвала найефективнішу позу для досягнення оргазму

Секс-терапевтка розповіла, яку сексуальну позу вважають найефективнішою для досягнення оргазму, та пояснила її переваги й недоліки.

25 листопада 2025, 00:30
Секс-терапевтка Шарлін Дуглас поділилася професійною думкою про те, яку сексуальну позу пари найчастіше вважають "найефективнішою" для досягнення оргазму. За її словами, універсальної пози для сексу не існує, але є та, яку називають особливо стимулюючою.

Секс-терапевт назвала найефективнішу позу для досягнення оргазму

Секс-терапевтка Шарлін Дуглас

Шарлін Дуглас в інтерв’ю LADbible Stories розповіла, що багато її клієнтів називають позу Doggystyle ("доггі-стайл" по-собачому, поза на колінах, коліно-ліктьова позиція, чоловік позаду) однією з найуспішніших для досягнення оргазму. На її думку, ефективність пояснюється не лише фізичною стимуляцією, а й психологічними чинниками.

"Багато людей кажуть, що поза по-собачому ефективна для досягнення оргазму. Зазвичай люди кажуть, що вони швидко досягають оргазму у цій позиції", — говорить секс-терапевтка.

За її словами, людина, яка нахиляється вперед, може відчувати приємну вразливість і посилене збудження, тоді як партнер, який знаходиться позаду, отримує більш виразний візуальний контакт із тілом, що також стимулює збудження.

Дуглас наголошує, що така поза має й недоліки. Зокрема, вона менш інтимна, адже партнери не дивляться одне одному в очі та можуть не зчитувати емоційні реакції.

"Це, мабуть, не найінтимніша поза, бо ви не бачите погляду партнера, не відчуваєте повною мірою його емоцій. Але з точки зору фізіології та інтенсивності, то багато людей вибирають саме її", — пояснила Дуглас.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мережу сколихнула неймовірно реалістична секс-лялька.

Також "Коментарі" писали про те, чому люди займаються сексом все менше.



