Секс-терапевт назвала самую эффективную позу для достижения оргазма

Секс-терапевт Шарлин Дуглас поделилась профессиональным мнением о том, какую сексуальную позу пары чаще всего считают "самой эффективной" для достижения оргазма. По ее словам, универсальной позы для секса не существует, но есть та, которую называют особо стимулирующей.

Секс-терапевт Шарлин Дуглас

Шарлин Дуглас в интервью LADbible Stories рассказала, что многие ее клиенты называют позу Doggystyle ("догги-стайл" по-собачьи, поза на коленях, колено-локтевая позиция, мужчина позади) одной из самых успешных для достижения оргазма. По ее мнению, эффективность объясняется не только физической стимуляцией, но психологическими факторами.

"Многие люди говорят, что поза по-собачьи эффективно для достижения оргазма. Обычно люди говорят, что они быстро достигают оргазма в этой позиции", — говорит секс-терапевт.

По ее словам, наклоняющийся вперед человек может испытывать приятную уязвимость и усиленное возбуждение, тогда как находящийся сзади партнер получает более выразительный визуальный контакт с телом, что также стимулирует возбуждение.

Дуглас отмечает, что такая поза имеет и недостатки. В частности, она менее интимна, ведь партнеры не смотрят друг другу в глаза и могут не считывать эмоциональные реакции.

"Это, пожалуй, не самая интимная поза, потому что вы не видите взгляда партнера, не испытываете в полной мере его эмоций. Но с точки зрения физиологии и интенсивности, многие люди выбирают именно ее", — пояснила Дуглас.

