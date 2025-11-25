Секс-терапевт назвала самую эффективную позу для достижения оргазма

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Секс-терапевт Шарлин Дуглас поделилась профессиональным мнением о том, какую сексуальную позу пары чаще всего считают "самой эффективной" для достижения оргазма. По ее словам, универсальной позы для секса не существует, но есть та, которую называют особо стимулирующей.
Секс-терапевт Шарлин Дуглас
Шарлин Дуглас в интервью LADbible Stories рассказала, что многие ее клиенты называют позу Doggystyle ("догги-стайл" по-собачьи, поза на коленях, колено-локтевая позиция, мужчина позади) одной из самых успешных для достижения оргазма. По ее мнению, эффективность объясняется не только физической стимуляцией, но психологическими факторами.
По ее словам, наклоняющийся вперед человек может испытывать приятную уязвимость и усиленное возбуждение, тогда как находящийся сзади партнер получает более выразительный визуальный контакт с телом, что также стимулирует возбуждение.
Дуглас отмечает, что такая поза имеет и недостатки. В частности, она менее интимна, ведь партнеры не смотрят друг другу в глаза и могут не считывать эмоциональные реакции.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сеть всколыхнула невероятно реалистичная секс-кукла.
Также "Комментарии" писали о том, почему люди занимаются сексом все меньше.