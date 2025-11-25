logo

BTC/USD

88103

ETH/USD

2942.82

USD/UAH

42.37

EUR/UAH

48.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг секс Секс-терапевт назвала самую эффективную позу для достижения оргазма
commentss НОВОСТИ Все новости

Секс-терапевт назвала самую эффективную позу для достижения оргазма

Секс-терапевт рассказала, какую сексуальную позу считают наиболее эффективной для достижения оргазма, и объяснила ее преимущества и недостатки.

25 ноября 2025, 00:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Секс-терапевт Шарлин Дуглас поделилась профессиональным мнением о том, какую сексуальную позу пары чаще всего считают "самой эффективной" для достижения оргазма. По ее словам, универсальной позы для секса не существует, но есть та, которую называют особо стимулирующей.

Секс-терапевт назвала самую эффективную позу для достижения оргазма

Секс-терапевт Шарлин Дуглас

Шарлин Дуглас в интервью LADbible Stories рассказала, что многие ее клиенты называют позу Doggystyle ("догги-стайл" по-собачьи, поза на коленях, колено-локтевая позиция, мужчина позади) одной из самых успешных для достижения оргазма. По ее мнению, эффективность объясняется не только физической стимуляцией, но психологическими факторами.

"Многие люди говорят, что поза по-собачьи эффективно для достижения оргазма. Обычно люди говорят, что они быстро достигают оргазма в этой позиции", — говорит секс-терапевт.

По ее словам, наклоняющийся вперед человек может испытывать приятную уязвимость и усиленное возбуждение, тогда как находящийся сзади партнер получает более выразительный визуальный контакт с телом, что также стимулирует возбуждение.

Дуглас отмечает, что такая поза имеет и недостатки. В частности, она менее интимна, ведь партнеры не смотрят друг другу в глаза и могут не считывать эмоциональные реакции.

"Это, пожалуй, не самая интимная поза, потому что вы не видите взгляда партнера, не испытываете в полной мере его эмоций. Но с точки зрения физиологии и интенсивности, многие люди выбирают именно ее", — пояснила Дуглас.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сеть всколыхнула невероятно реалистичная секс-кукла.

Также "Комментарии" писали о том, почему люди занимаются сексом все меньше.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QpbLpzJn07o
Теги:

Новости

Все новости