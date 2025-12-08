Секс без цензуры: что на самом деле считают табу украинцы

Рубрики
Сексологиня Святослава Федорец отмечает, что за последние несколько лет представления украинцев о "запрещенных" темах заметно изменились. То, что раньше считалось щекотливым и сложным для обсуждения, сегодня перестало быть столь чувствительным. Люди все спокойнее говорят об оргазмах, трудностях с преждевременной эякуляцией, пониженном либидо и других вопросах, когда-то вызывавших стыд или скованность.
Темы-табу у сексолога
Впрочем, часть тем все еще остается табуированной. По словам эксперта, тяжелее всего людям проговаривать практики, связанные с пегингом — когда женщина использует страпон для проникновения в мужчину. Также сложно открыто говорить о сексуальных фантазиях, особенно выходящих за пределы "классических" представлений, и об анальном сексе. Именно эти запросы пациенты часто представляют с наибольшей осторожностью.
Федорец объясняет, что для оценки нормальности сексуального поведения существует несколько базовых принципов. Любые действия в интимной сфере должны совершаться исключительно по взаимному согласию, с ориентацией на получение и предоставление удовлетворения, без причинения вреда одному или нескольким участникам. Дополнительно важно, чтобы сексуальные практики не наносили вред обществу. Если эти условия соблюдены, то поведение не может считаться патологическим или "ненормальным".