Секс без цензуры: что на самом деле считают табу украинцы

Что сегодня табу в сексуальности остается: объясняет сексологиня Святослава Федорец

8 декабря 2025, 05:30
Сексологиня Святослава Федорец отмечает, что за последние несколько лет представления украинцев о "запрещенных" темах заметно изменились. То, что раньше считалось щекотливым и сложным для обсуждения, сегодня перестало быть столь чувствительным. Люди все спокойнее говорят об оргазмах, трудностях с преждевременной эякуляцией, пониженном либидо и других вопросах, когда-то вызывавших стыд или скованность.

Секс без цензуры: что на самом деле считают табу украинцы

Темы-табу у сексолога

Впрочем, часть тем все еще остается табуированной. По словам эксперта, тяжелее всего людям проговаривать практики, связанные с пегингом — когда женщина использует страпон для проникновения в мужчину. Также сложно открыто говорить о сексуальных фантазиях, особенно выходящих за пределы "классических" представлений, и об анальном сексе. Именно эти запросы пациенты часто представляют с наибольшей осторожностью.

Федорец объясняет, что для оценки нормальности сексуального поведения существует несколько базовых принципов. Любые действия в интимной сфере должны совершаться исключительно по взаимному согласию, с ориентацией на получение и предоставление удовлетворения, без причинения вреда одному или нескольким участникам. Дополнительно важно, чтобы сексуальные практики не наносили вред обществу. Если эти условия соблюдены, то поведение не может считаться патологическим или "ненормальным".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Американская певица Кэти Перри официально подтвердила свои отношения с экспремьером Канады Джастином Трюдо. Слухи о романе появились еще летом после их совместных появлений на публике и фотографий в соцсетях, но только сейчас Перри обнародовала в своем Instagram фото и видео их поездки в Японию, фактически признав отношения.

В июле Перри и актер Орландо Блум объявили о завершении своих десяти лет отношений, включавших и помолвку. Для Трюдо это также первый публичный роман после развода с Софи Грегуар Трюдо в 2023 году – пара была вместе 20 лет, из них 18 в браке.



Источник: https://youtu.be/JoXpxix4nBw?si=I0pN4biJG-YRifAn
