Приватний детектив назвав п’ять професій, у яких найчастіше трапляються зради

Зрада у стосунках часто здається питанням індивідуального вибору, але приватний детектив Пол Еванс переконаний, що певні професії створюють більше умов для невірності. Після розслідування тисяч випадків він виокремив п’ять сфер, у яких партнери зраджують найчастіше.

Опитування Forbes показало, що 40% людей зізналися, що принаймні раз зраджували партнеру з колегою. За словами Еванса, це не випадковість, адже робота займає більшу частину нашого життя, а професійне середовище інколи створює ідеальні умови для таємних романів.

ІТ-фахівці

ІТ-сфера неочевидний, але закономірний лідер серед галузей, де детективи найчастіше фіксують подружні зради. Еванс пояснює це особливістю професії, де постійний доступ до технологій дозволяє приховувати цифрові сліди використовуючи таємні чати та анонімні акаунти. За його словами, кількість справ про зраду, пов’язаних з ІТ-спеціалістами, виявилася значно вищою, ніж очікувалося.

Працівники кол-центрів

Тривалі зміни, постійний тиск і щоденна взаємодія з одними й тими самими колегами часто призводять до формування емоційних прив’язаностей. За словами детектива близькі стосунки з "робочою дружиною" або "робочим чоловіком" можуть призвести до небажаного

"Люди проводять поруч довгі години, і дружба легко перетворюється на щось більше", — зазначає Еванс.

Торгові представники

Ця професія передбачає часті переїзди, відрядження, ночівлі у готелях і багато інших можливостей для подвійного життя. Детектив розповідає, що мав кілька справ, коли торгові представники їздили по всій країні й неодноразово показували невірність як з колегами, так і з випадковими знайомими у барах.

Бортпровідники

Часові зміни, постійні перельоти та проживання в готелях створюють ситуації, які легко переростають у романтичні зв’язки. Наприклад, одна зі справ детектива стосувався стюардеси, яка регулярно зустрічалася з пілотом іншої авіакомпанії під час своїх зупинок.

Медичні працівники

Якщо ви коли-небудь дивилися серіал "Анатомії Грей", то це не стане для вас сюрпризом. За словами Еванса, саме медики найчастіше стають героями його справ. Тривалі зміни, емоційне виснаження, високий рівень довіри й взаємопідтримки всередині колективу часто створюють особливий зв’язок між колегами.

"У нас був випадок, коли медсестра та лікар мали роман просто під час нічної зміни — у вільній палаті", — каже Еванс.

Еванс підкреслює, що професія не робить людину зрадником, але створює середовище, яке може підштовхнути до необдуманих рішень.

