Частный детектив назвал пять профессий, в которых чаще всего встречаются измены

Предательство в отношениях часто кажется вопросом индивидуального выбора, но частный детектив Пол Эванс убежден, что определенные профессии создают больше условий для неверности. После расследования тысяч случаев он выделил пять сфер, в которых партнеры изменяют чаще всего.

Профессии, в которых чаще всего изменяют. Фото из открытых источников

Опрос Forbes показал, что 40% людей признались, что по крайней мере раз изменяли партнеру с коллегой. По словам Эванса, это не случайность, ведь работа занимает большую часть нашей жизни, а профессиональная среда иногда создает идеальные условия для тайных романов.

ИТ-специалисты

ИТ-сфера неочевидный, но закономерный лидер среди отраслей, где детективы чаще всего фиксируют супружеские измены. Эванс объясняет это особенностью профессии, где постоянный доступ к технологиям позволяет скрывать цифровые следы, используя тайные чаты и анонимные аккаунты. По его словам, количество дел об измене, связанных с ИТ-специалистами, оказалось значительно выше, чем ожидалось.

Работники колл-центров

Длительные смены, постоянное давление и ежедневное взаимодействие с одними и теми же коллегами часто приводят к формированию эмоциональных привязанностей. По словам детектива, близкие отношения с "рабочей женой" или "рабочим мужем" могут привести к нежелательному.

"Люди проводят рядом долгие часы, и дружба легко превращается в нечто большее", — отмечает Эванс.

Торговые представители

Эта профессия предполагает частые переезды, командировки, ночевки в отелях и многие другие возможности для двойной жизни. Детектив рассказывает, что имел несколько дел, когда торговые представители ездили по всей стране и не раз показывали неверность как с коллегами, так и со случайными знакомыми в барах.

Бортпроводники

Временные перемены, постоянные перелеты и проживание в отелях создают ситуации, легко перерастающие в романтические связи. Например, одно из дел детектива касалось стюардессы, регулярно встречавшейся с пилотом другой авиакомпании во время своих остановок.

Медицинские работники

Если вы когда-нибудь смотрели сериал "Анатомии Грэй", то это не станет для вас сюрпризом. По словам Эванса, именно медики чаще всего становятся героями его дел. Длительные смены, эмоциональное истощение, высокий уровень доверия и взаимоподдержки внутри коллектива часто создают особую связь между коллегами.

"У нас был случай, когда у медсестры и врача был роман прямо во время ночной смены — в свободной палате", — говорит Эванс.

Эванс подчеркивает, что профессия не делает человека изменником, но создает среду, которая может подтолкнуть к необдуманным решениям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что менеджер борделя назвала "глупые" ошибки мужчин, из-за которых их ловят на измене.

Также "Комментарии" писали, что женщина обнаружила измену мужа благодаря iPhone.