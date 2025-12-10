Pornhub опублікував рейтинг переглядів 2025: яке місце зайняла Україна

Рубрики
Ткачова Марія
Україна знову потрапила до двадцятки країн, що найчастіше переглядають Pornhub. У щорічному рейтингу за 2024 рік країна посіла 16-те місце — трохи нижче, ніж минулого року, коли була на 15-й позиції.
Рейтинг переглядів Pornhub 2025 рік
За підсумками звіту сервісу, порноуподобання українських користувачів залишилися майже незмінними. Найпопулярнішою категорією знову став хентай, друга позиція — стабільно за MILF. На третьому місці — домашнє порно, яке поступово набирає аудиторію.
Цікава тенденція: категорія "російське порно" продовжує втрачати популярність серед українців. Торік вона займала третю сходинку, а тепер опинилася вже на п’ятій позиції.
Найпопулярнішою порноакторкою в Україні вдруге поспіль стала українська акторка Джозефіна Джексон, яка входить у топи переглядів у низці європейських країн.
Світовий рейтинг Pornhub очолюють США, Мексика та Філіппіни — саме вони генерують найбільше трафіку.