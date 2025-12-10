Pornhub опублікував рейтинг переглядів 2025: яке місце зайняла Україна

Україна знову потрапила до двадцятки країн, що найчастіше переглядають Pornhub. У щорічному рейтингу за 2024 рік країна посіла 16-те місце — трохи нижче, ніж минулого року, коли була на 15-й позиції.

Рейтинг переглядів Pornhub 2025 рік

За підсумками звіту сервісу, порноуподобання українських користувачів залишилися майже незмінними. Найпопулярнішою категорією знову став хентай, друга позиція — стабільно за MILF. На третьому місці — домашнє порно, яке поступово набирає аудиторію.

Цікава тенденція: категорія "російське порно" продовжує втрачати популярність серед українців. Торік вона займала третю сходинку, а тепер опинилася вже на п’ятій позиції.

Найпопулярнішою порноакторкою в Україні вдруге поспіль стала українська акторка Джозефіна Джексон, яка входить у топи переглядів у низці європейських країн.

Світовий рейтинг Pornhub очолюють США, Мексика та Філіппіни — саме вони генерують найбільше трафіку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Аналітики DeepState розповіли про чергову спробу російських військових провести інформаційно-психологічну операцію на Донеччині. За їхніми даними, одному з окупантів дали завдання прорватися приблизно на 9 кілометрів у тил Сил оборони України, зняти відео з підняттям російського прапора та швидко відійти.

Підрозділ "восток" уже встиг використати цей запис, заявивши нібито про “контроль” та "зачистку" села Остапівське. Проте плани росіян миттєво провалилися: під час відступу окупант потрапив під удар українських FPV-дронів. Перший дрон був, за словами DeepState, "коронним", а другий — "похоронним" — після нього росіянин загинув.



