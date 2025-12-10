logo

Pornhub опубликовал рейтинг просмотров 2025: какое место заняла Украина

Украина снова в мировом топ-20 Pornhub: предпочтения почти не изменились

10 декабря 2025, 03:07
Украина снова попала в двадцатку стран, чаще всего пересматривающих Pornhub. В ежегодном рейтинге за 2024 год страна заняла 16 место — чуть ниже, чем в прошлом году, когда была на 15-й позиции.

Pornhub опубликовал рейтинг просмотров 2025: какое место заняла Украина

Рейтинг просмотров Pornhub 2025 год

По итогам отчета сервиса, порно предпочтения украинских пользователей остались почти неизменными. Самой популярной категорией снова стал хентай, вторая позиция – стабильно по MILF. На третьем месте — домашнее порно, постепенно набирающее аудиторию.

Интересная тенденция: категория "русское порно" продолжает терять популярность среди украинцев. В прошлом году она занимала третье место, а теперь оказалась уже на пятой позиции.

Самой популярной порноактрисой в Украине второй раз подряд стала украинская актриса Джозефина Джексон, входящая в топы просмотров в ряде европейских стран.

Мировой рейтинг Pornhub возглавляют США, Мексика и Филиппины — именно они генерируют больше всего трафика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Аналитики DeepState рассказали об очередной попытке российских военных провести информационно-психологическую операцию в Донецкой области. По их данным, одному из окупантов дали задание прорваться примерно на 9 километров в тыл Сил обороны Украины, снять видео с поднятием российского флага и быстро отойти.
Подразделение "восток" уже успел использовать эту запись, заявив якобы о "контроле" и "зачистке" села Остаповское. Однако планы россиян мгновенно провалились: во время отступления оккупант попал под удар украинских FPV-дронов. Первый дрон был, по словам DeepState, "коронным", а второй — "похоронным" — после него россиянин погиб.



Источник: https://www.pornhub.com/insights/2025-year-in-review#top-20-countries
