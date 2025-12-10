Pornhub опубликовал рейтинг просмотров 2025: какое место заняла Украина

Рубрики
Украина снова попала в двадцатку стран, чаще всего пересматривающих Pornhub. В ежегодном рейтинге за 2024 год страна заняла 16 место — чуть ниже, чем в прошлом году, когда была на 15-й позиции.
Рейтинг просмотров Pornhub 2025 год
По итогам отчета сервиса, порно предпочтения украинских пользователей остались почти неизменными. Самой популярной категорией снова стал хентай, вторая позиция – стабильно по MILF. На третьем месте — домашнее порно, постепенно набирающее аудиторию.
Интересная тенденция: категория "русское порно" продолжает терять популярность среди украинцев. В прошлом году она занимала третье место, а теперь оказалась уже на пятой позиции.
Самой популярной порноактрисой в Украине второй раз подряд стала украинская актриса Джозефина Джексон, входящая в топы просмотров в ряде европейских стран.
Мировой рейтинг Pornhub возглавляют США, Мексика и Филиппины — именно они генерируют больше всего трафика.