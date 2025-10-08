Самая большая оргия в мире: сколько людей приняло участие

Мировые рекорды могут относиться к чему-либо, от самого быстрого забега до самой большой порции сваренного борща. Однако иногда рекорды попадают в совершенно неожиданные категории. Одним из таких случаев вошел в историю, как самая большая оргия в мире с участием 500 человек.

В Японии была организована самая большая оргия в мире. Фото из открытых источников

В 2006 году в Японии прошли съемки фильма для взрослых под названием "500 человек в сексе", режиссером которого стал Юкицугу Цучия. В съемках приняли участие 250 пар, что и сделало мероприятие самой большой зафиксированной оргией в мире. Для группового секса было привлечено 500 человек.

Фильм длится 130 минут и был отснят в формате массовой хореографии, когда участники действовали синхронно, создавая эффект упорядоченной, почти сценической постановки. Съемки группового секса прошли на огромном специально подготовленном для этого складе.

Хотя оргия не получила официальный статус от Книги Рекордов Гиннеса, в кругах киноиндустрии для взрослых ее считают "самым массовым видео групповой оргии" из когда-либо снятых.

Кадр из фильма, зафиксировавшего самую большую в мире оргию

В 2018 году в США пытались превзойти японский рекорд по количеству участников группового секса. Мероприятие должно было состояться в Лас-Вегасе под названием Sin City 8 и собрать 1000 участников. Его организовывало сообщество Menage Life, известное своими масштабными вечеринками для взрослых.

Однако планируемый пятидневный фестиваль так и не состоялся. Часть гостиниц и арендодателей отказалась сотрудничать после того, как узнала формат события. Кроме того, несмотря на 1000 заявок на участие в попытке установить рекорд крупнейшей оргии в мире, на него пришли 375 человек, что на 125 меньше японского рекорда.

