Менеджерша борделя назвала самую странную просьбу клиента в публичном доме

Менеджер крупного легального борделя в Нидерландах Кэтрин Де Нуар, работающая в индустрии более десяти лет, признается, что удивить ее непросто. За годы работы она видела самые разные сценарии поведения клиентов в доме разврата, однако одну просьбу Де Нуар до сих пор называет самой смелой и одновременно неожиданной.

Кэтрин Де Нуар. Фото из открытых источников

Кэтрин Де Нуар в интервью LADBible рассказала, что за время своей работы она видела разные странные случаи в борделе, в частности как пьяницы бегали голыми и обещали переспать со всеми работницами, или двух клиентов-мужчин, которые заплатили за секс втроем, но в конце концов оказались просто вдвоем, а работница публичного дома просто была вынуждена наблюдать.

Однако, по словам Де Нуар, есть один постоянный клиент, в борделе реализующий свое довольно необычное желание.

"Я думаю, это фантазия о собаке", — сказала менеджер борделя.

Как объясняет Де Нуар, "совершенно нормальный парень" приходит в костюме собаки и играет роль лучшего друга человека. По ее словам, вместо того, чтобы заниматься сексом в борделе, "он, по сути, просто собака", которым руководит один из работников публичного дома.

"Иногда приходит клиент, он просто стоит и смотрит, как собака. Иногда он лижет работницу, иногда грызет ее обувь... Потом, после восьми часов, он просто упаковывает все и идет домой к жене", — сказала Де Нуар.

Де Нуар отмечает, что все подобные сценарии проходят в рамках закона, с согласия сторон и без нарушения правил заведения. Хотя для многих такие истории могут звучать странно, менеджер считает их частью более широкой картины человеческого поведения. По ее мнению, легализованная индустрия позволяет безопасно изучать границы фантазий и желаний, не причиняя вреда другим.

"Вот почему мне нравится там работать, люди могут быть такими креативными и экспериментировать, это здорово!", — заключает менеджер борделя.

Ранее портал "Комментарии" писали, что менеджер борделя назвала тип мужчин, посещающих публичный дом.

Также "Комментарии" писали, что менеджер борделя назвала "глупые" ошибки мужчин, из-за которых их ловят на измене.