Досуг секс Врач назвал "самую опасную позу для секса": можно сломать пенис
НОВОСТИ

Врач назвал "самую опасную позу для секса": можно сломать пенис

Врач объяснил, какая сексуальная поза чаще всего приводит к перелому пениса.

6 апреля 2026, 08:25
Slava Kot

Некоторые травмы во время секса встречаются гораздо чаще, чем кажется. По словам врачей, одна популярная поза может быть связана с наибольшим количеством серьезных повреждений, в частности, переломом пениса.

Самая опасная поза для секса. Фото: pexels

По данным опроса фармацевтической компании Superdrug, около 62% людей хотя бы раз в жизни получали травму во время секса. Большинство таких случаев ограничиваются судорогами, болью в спине или временным дискомфортом. Однако существуют и гораздо более серьезные травмы.

Хирург и медицинский популяризатор доктор Каран Раджан объясняет, что наибольший риск в сексе связан с позой, которую часто называют позу "развернутой ковбойки" или "обратной всадницы". В этой позиции женщина находится сверху спиной к партнеру и именно она контролирует движения.

"Если происходят какие-то непредсказуемые толчки или если движения двух людей не синхронизированы, мужской член может ускользнуть и быть раздавленным женской лобковой костью", — сказал врач.

Несмотря на распространенный миф, пенис не имеет костей. Однако "перелом" все же возможен. Медики из Клиники Майо объясняют, что во время эрекции орган наполняется кровью и становится жестким. Если он резко изгибается или испытывает сильный удар, может повредиться белковая оболочка, удерживающая кровь в кавернозных телах. Именно этот разрыв часто называют переломом пениса.

Симптомы перелома пениса может быть характерен треск или щелчок, мгновенная потеря эрекции, сильная боль, отек, кровоподтеки, а иногда и кровь в моче.

Врачи отмечают, что в случае подозрения на перелом пениса необходимо немедленно обратиться в отделение неотложной помощи. Хотя ситуация может казаться неудобной, промедление с лечением может привести к серьезным осложнениям, включая искажение пениса или эректильную дисфункцию. В большинстве случаев для восстановления требуется хирургическое вмешательство.

Источник: https://www.tiktok.com/@dr.karanr
