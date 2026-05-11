Фотограф показав, як виглядає оргазм у жінок (ФОТО)

Фотограф Маркос Альберті реалізував мистецький проєкт, який намагається показати жіночу сексуальність без стереотипів і штучності. За його словами, серія фотографій під назвою "The O Project" показує емоції жінок до, під час і після оргазму та фіксує їх справжні реакції.

Як виглядає оргазм у жінки. Фото: Маркос Альберті

У межах проєкту Альберті фотографував жінок різного віку та етнічного походження. Кожна учасниця позувала для чотирьох фотографій: перед початком, під час процесу мастурбації, у момент оргазму та після його завершення. Фотограф пояснив, що перед зйомкою йому було важливо створити атмосферу довіри.

"Для мене було дуже важливо познайомитися з ними, провести з ними деякий час, щоб вони відчули себе комфортно та довірилися мені як фотографу", — розповів Альберті.

Спочатку для участі в проєкті зареєструвалися близько 2000 жінок, однак після пояснення деталей зйомки залишилися лише 22. Учасниці представляли різні країни світу, зокрема Сінгапур, Південну Африку, Китай, Таїланд, США та Україну.

Емоції жінки до, під час і після оргазму. Фото: Маркос Альберті

Жіночий оргазм. Фото: Маркос Альберті

Як виглядає оргазм у жінок. Фото: Маркос Альберті

Емоції жінки. Фото: Маркос Альберті

Щоб забезпечити приватність, камера фотографа була спрямована через невеликий отвір у шторі. Таким чином усі жінки залишалися повністю одягненими, а акцент робився виключно на міміці та емоціях.

За словами Альберті, метою проєкту було показати, що реальні емоції під час сексуального задоволення значно відрізняються від тих, які зазвичай демонструють у фільмах. Він наголошує, що медіа часто створюють нереалістичні образи, які можуть формувати хибні очікування щодо жіночої сексуальності.

"На телебаченні акторки зазвичай намагаються весь час добре виглядати перед камерою нереалістичним чином, а коли ми дивимося на інтернет, зокрема порно, це дуже фальшиво. Сексуальні пози, вирази обличчя, тіла з купою макіяжу... це нереально. Жінки відчувають тиск, щоб досягти того, що вони бачать на цих каналах, і вони шукають чогось, чого не існує", — розповів фотограф.

Жіночий оргазм. Фото: Маркос Альберті

Як виглядає оргазм у жінок. Фото: Маркос Альберті

Жіночий оргазм. Фото: Маркос Альберті

Як виглядає оргазм у жінок. Фото: Маркос Альберті

Маркос Альберті описує "Проєкт О" як одну з перших спроб задокументувати жіночий оргазм не з еротичної, а з людської та емоційної точки зору.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому вчені назвали жіночий оргазм еволюційним пережитком.

Також "Коментарі" писали про акторку, яку назвали найкрасивішою жінкою у світі.