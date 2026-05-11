Фотограф показал, как выглядит оргазм у женщин (ФОТО)

Slava Kot
Фотограф Маркос Альберти реализовал художественный проект, пытающийся показать женскую сексуальность без стереотипов и искусственности. По его словам, серия фотографий под названием "The O Project" показывает эмоции женщин до, во время и после оргазма и фиксирует их настоящие реакции.
Как выглядит оргазм у женщины. Фото: Маркос Альберти
В рамках проекта Альберти фотографировал женщин разных возрастов и этнического происхождения. Каждая участница позировала для четырех фотографий: перед началом, во время процесса мастурбации, в момент оргазма и после его завершения. Фотограф объяснил, что перед съемкой ему важно было создать атмосферу доверия.
Сначала для участия в проекте зарегистрировались около 2000 женщин, однако после объяснения деталей съемки осталось только 22. Участницы представляли разные страны мира, в том числе Сингапур, Южную Африку, Китай, Таиланд, США и Украину.
Чтобы обеспечить приватность, камера фотографа была направлена через небольшое отверстие в шторе. Таким образом, все женщины оставались полностью одетыми, а акцент делался исключительно на мимике и эмоциях.
По словам Альберти, целью проекта было показать, что реальные эмоции во время сексуального удовлетворения значительно отличаются от обычно демонстрируемых в фильмах. Он отмечает, что медиа часто создают нереалистичные образы, которые могут формировать ложные ожидания по поводу женской сексуальности.
Маркос Альберти описывает "Проект О" как одну из первых попыток задокументировать женский оргазм не с эротической, а с человеческой и эмоциональной точки зрения.
