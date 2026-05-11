Фотограф показал, как выглядит оргазм у женщин (ФОТО)

Фотограф Маркос Альберти реализовал художественный проект, пытающийся показать женскую сексуальность без стереотипов и искусственности. По его словам, серия фотографий под названием "The O Project" показывает эмоции женщин до, во время и после оргазма и фиксирует их настоящие реакции.

Как выглядит оргазм у женщины. Фото: Маркос Альберти

В рамках проекта Альберти фотографировал женщин разных возрастов и этнического происхождения. Каждая участница позировала для четырех фотографий: перед началом, во время процесса мастурбации, в момент оргазма и после его завершения. Фотограф объяснил, что перед съемкой ему важно было создать атмосферу доверия.

"Для меня было очень важно познакомиться с ними, провести с ними некоторое время, чтобы они почувствовали себя комфортно и доверились мне как фотографу", – рассказал Альберти.

Сначала для участия в проекте зарегистрировались около 2000 женщин, однако после объяснения деталей съемки осталось только 22. Участницы представляли разные страны мира, в том числе Сингапур, Южную Африку, Китай, Таиланд, США и Украину.

Эмоции женщины до, во время и после оргазма. Фото: Маркос Альберти

Чтобы обеспечить приватность, камера фотографа была направлена через небольшое отверстие в шторе. Таким образом, все женщины оставались полностью одетыми, а акцент делался исключительно на мимике и эмоциях.

По словам Альберти, целью проекта было показать, что реальные эмоции во время сексуального удовлетворения значительно отличаются от обычно демонстрируемых в фильмах. Он отмечает, что медиа часто создают нереалистичные образы, которые могут формировать ложные ожидания по поводу женской сексуальности.

"На телевидении актрисы обычно стараются все время хорошо смотреться перед камерой нереалистичным образом, а когда мы смотрим на интернет, в частности порно, это очень фальшиво. Сексуальные позы, выражения лица, тела с кучей макияжа... это нереально. Женщины испытывают давление, чтобы добиться того, что они видят на этих каналах, и они ищут что-то, чего не существует", — рассказал фотограф.

Маркос Альберти описывает "Проект О" как одну из первых попыток задокументировать женский оргазм не с эротической, а с человеческой и эмоциональной точки зрения.

