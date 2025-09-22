Нові відверті цифри, виявлені після опитування Lovehoney серед мілленіалів, покоління X та бебі-бумерів, залишили покоління Z на дні секс-таблиці.

Дослідження показує, що бабусі та дідусі займаються сексом більше, ніж представники покоління Z

Навіть бабусі й дідусі сучасної молоді більше влаштовують активний відпочинок у спальні, а ті, кому від 61 до 79 років, кажуть, що струшують простирадла 47 разів на рік, пише Daily Mail.

Експерти припускають, що низьке лібідо серед представників покоління Z значною мірою пов'язане з тим, що багато з них досі живуть вдома.

Лише минулого місяця стало відомо, що третина 18-річних абітурієнтів у Великій Британії на 2024-25 навчальний рік планували залишитися вдома – цей показник більш ніж удвічі перевищує показник 20-річної давнини.

Але, схоже, те, що мешканець затримується довше, ніж дозволено, не впливає на сексуальне бажання сучасних батьків, адже люди віком від 44 до 60 років посідають друге місце в чемпіонаті з непристойного поводження.

Опитування показало, що представники покоління X займаються сексом частіше, ніж раз на тиждень, загалом 62 рази на рік.

Однак усі вікові групи опинилися значно нижче пікантних мілленіалів, які отримали приз як найграйливіші.

Оскільки багато хто має власне житло, люди віком від 27 до 43 років виявилися активними 73 рази на рік – або раз на п'ять днів – що більш ніж удвічі перевищує показник, заявлений поколінням Z.

Загалом це означає, що середньостатистичний британець займається сексом більше одного разу на тиждень.

Речниця Lovehoney заявила, що покоління Z переживає "сексуальну кризу", додавши: "Їм часто соромно займатися сексом, коли їхні батьки вдома".

Один 22-річний хлопець на ім'я Вілл розповів The Sun, що нездатність його вікової групи дозволити собі орендувати чи купити житло вбиває сексуальну напругу.

Він додав: "Мої батьки переїхали, коли їм було по 18 чи 19 років, а мої бабуся та дідусь були приблизно того ж віку, тож вони мали свободу робити те, що їм подобалося".

"З нашим поколінням все інакше, і це справді досить несправедливо".

