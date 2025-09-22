Новые откровенные цифры, выявленные после опроса Lovehoney среди миллениалов, поколения X и бэби-бумеров, оставили поколение Z на дне секс-таблицы.

Исследование показывает, что бабушки и дедушки занимаются сексом больше, чем представители поколения Z

Даже бабушки и дедушки современной молодежи больше устраивают активный отдых в спальне, а те, кому от 61 до 79 лет, говорят, что встряхивают простыни 47 раз в год, пишет Daily Mail .

Эксперты предполагают, что низкое либидо среди представителей поколения Z в значительной степени связано с тем, что многие до сих пор живут дома.

Только в прошлом месяце стало известно, что треть 18-летних абитуриентов в Великобритании на 2024-25 учебный год планировали остаться дома – этот показатель более чем вдвое превышает показатель 20-летней давности.

Но, похоже, то, что мешок монахов задерживается дольше, чем разрешено, не влияет на сексуальное желание современных родителей, ведь люди в возрасте от 44 до 60 лет занимают второе место в чемпионате по непристойному обращению.

Опрос показал, что представители поколения X занимаются сексом чаще, чем раз в неделю, всего 62 раза в год .

Однако все возрастные группы оказались значительно ниже пикантных миллинеалов, получивших приз как самые игривые.

Поскольку многие имеют собственное жилье, люди в возрасте от 27 до 43 лет оказались активными 73 раза в год – или раз в пять дней – более чем вдвое превышает показатель, заявленный поколением Z.

В общем, это означает, что среднестатистический британец занимается сексом более одного раза в неделю.

Представительница Lovehoney заявила, что поколение Z переживает "сексуальный кризис", добавив: "Им часто стыдно заниматься сексом, когда их родители дома".

Один 22-летний парень по имени Уилл рассказал The Sun, что неспособность его возрастной группы позволить себе арендовать или купить жилье убивает сексуальное напряжение.

Он добавил: "Мои родители переехали, когда им было по 18 или 19 лет, а мои бабушка и дедушка были примерно в том же возрасте, поэтому у них была свобода делать то, что им нравилось".

"С нашим поколением все по-другому, и это действительно довольно несправедливо".

