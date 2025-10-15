Чому у порно так мало чоловіків: експертка назвала несподівані причини

Попри популярність індустрії фільмів для дорослих, чоловіків у ній значно менше, ніж жінок. За даними платформи Zipdo, близько 80% акторів порно складають жінки, тоді як чоловіки залишаються менш представленими. Експертка з питань сексу Мелісса Тодд пояснила, чому так відбувається.

Мелісса Тодд зауважує, що чоловіки часто подають заявки на кастинги, проте не приходять на зйомки в порно. За її словами, однією з причин може бути тісний зв’язок між чоловічою самооцінкою та сексуальною активністю.

Крім того, нездатність "виступити на вимогу" перед знімальною групою сприймається як приниження та викликає психологічний дискомфорт. Експертка наголошує, що процес відбору для акторів-чоловіків може бути особливо складним.

"Оточений порноакторами, знімальною групою, продюсером, костюмером, візажистом та режисером, який гавкає: "А тепер зроби ерекцію!", він часто відчуває себе нездатним і приниженим. Це призводить до того, що набагато більше жінок стають зірками фільмів для дорослих, бо їм набагато легше", — стверджує секс-експертка.

Іншим чинником Тодд називає культурне ставлення до порно. Індустрія часто критикується за вплив на суспільство, що може відлякувати потенційних порноакторів. Дослідження також показують, що молоде покоління стає більш стриманим у сексуальних практиках, ніж попередні. Це зменшує кількість охочих чоловіків будувати кар’єру у сфері розваг для дорослих.

Також за словами Тодд, на відміну від чоловіків, жінки мають більше можливостей для імітації сексуальної реакції.

"Дівчатам набагато легше. Ми можемо так легко імітувати кожну стадію збудження. Гарненька порція лубриканта, здорова доза задишки, зітхання, гучні крики", – стверджує експертка, пояснюючи, що, на її думку, робить шлях жінок до популярності у порно менш технічно складним.

