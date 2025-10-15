Почему в порно так мало мужчин: эксперт назвала неожиданные причины

Рубрики
Slava Kot
Несмотря на популярность индустрии фильмов для взрослых, мужчин в ней гораздо меньше, чем женщин. По данным платформы Zipdo, около 80% актеров порно составляют женщины, в то время как мужчины остаются менее представленными. Эксперт по вопросам секса Мелисса Тодд объяснила, почему так происходит.
Мэтт Леблан начинал карьеру с фильмов для взрослых. Фото из открытых источников
Мелисса Тодд отмечает, что мужчины часто подают заявки на кастинги, однако не приходят на съемки в порно. По ее словам, одной из причин может служить тесная связь между мужской самооценкой и сексуальной активностью.
Кроме того, неспособность "выступить по требованию" перед съемочной группой воспринимается как унижение и вызывает психологический дискомфорт. Эксперт отмечает, что процесс отбора для актеров-мужчин может быть особенно сложным.
Другим фактором Тодд называет культурное отношение к порно. Индустрия часто критикуется за влияние на общество, что может отпугнуть потенциальных порноактеров. Исследования также показывают, что молодое поколение становится более сдержанным в сексуальных практиках, чем предыдущие. Это уменьшает количество желающих мужчин строить карьеру в сфере развлечений для взрослых.
Также по словам Тодд, в отличие от мужчин, женщины имеют больше возможностей для имитации сексуальной реакции.
