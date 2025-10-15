Почему в порно так мало мужчин: эксперт назвала неожиданные причины

Несмотря на популярность индустрии фильмов для взрослых, мужчин в ней гораздо меньше, чем женщин. По данным платформы Zipdo, около 80% актеров порно составляют женщины, в то время как мужчины остаются менее представленными. Эксперт по вопросам секса Мелисса Тодд объяснила, почему так происходит.

Мэтт Леблан начинал карьеру с фильмов для взрослых. Фото из открытых источников

Мелисса Тодд отмечает, что мужчины часто подают заявки на кастинги, однако не приходят на съемки в порно. По ее словам, одной из причин может служить тесная связь между мужской самооценкой и сексуальной активностью.

Кроме того, неспособность "выступить по требованию" перед съемочной группой воспринимается как унижение и вызывает психологический дискомфорт. Эксперт отмечает, что процесс отбора для актеров-мужчин может быть особенно сложным.

"Окруженный порноактерами, съемочной группой, продюсером, костюмером, визажистом и режисером, который лает: "А теперь сделай эрекцию!", он часто чувствует себя неспособным и униженным. Это приводит к тому, что гораздо больше женщин становятся звездами фильмов для взрослых, потому что им гораздо легче", – утверждает секс-экспертка.

Другим фактором Тодд называет культурное отношение к порно. Индустрия часто критикуется за влияние на общество, что может отпугнуть потенциальных порноактеров. Исследования также показывают, что молодое поколение становится более сдержанным в сексуальных практиках, чем предыдущие. Это уменьшает количество желающих мужчин строить карьеру в сфере развлечений для взрослых.

Также по словам Тодд, в отличие от мужчин, женщины имеют больше возможностей для имитации сексуальной реакции.

"Девушкам гораздо легче. Мы можем так легко имитировать каждую стадию возбуждения. Хорошая порция лубриканта, здоровая доза одышки, вздохи, громкие крики", – утверждает эксперт, объясняя, что, по ее мнению, делает путь женщин к популярности в порно менее технически сложным.

