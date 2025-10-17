Чому презервативи іноді рвуться: як цього уникнути

Презервативи вважаються одним з найнадійніших засобів контрацепції та захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Однак іноді навіть вони дають збій та рвуться у найбільш невідповідний момент. Дізнайтеся, які головні причини чому рвуться презервативи.

Чому рвуться презервативи. Фото з відкритих джерел

Основні причини, чому рвуться презервативи

1. Прострочений термін придатності

Матеріал презервативів з часом втрачає міцність. Тому використання контрацептивів, термін придатності яких минув, значно підвищує ризик їх розриву. Звертайте увагу на термін придатності презервативів на упаковці, який зазвичай становить близько п’яти років. Не використовуйте прострочені презервативи, викиньте старі та купіть нові.

2. Неправильне зберігання

Гаманець, кишеня або бардачок автомобіля не найкращі місця для зберігання презерватива. Вони піддаються впливу тепла та тертя, що пошкоджує матеріал. Краще зберігати презервативи в оригінальній упаковці, у прохолодному та сухому місці.

3. Помилки під час використання

Часто проблеми з презервативом виникають через неправильне надягання. Необхідно залишати невеликий простір на кінчику контрацептива приблизно завширшки з палець для сперми. Це допоможе уникнути розриву презерватива від надмірного тиску. Також варто пам’ятати, що один презерватив слід використовувати лише для одного статевого акту.

4. Недостатнє змащення

Однією з частих причин пошкодження презервативів може бути тертя без достатнього змащення. Щоб цього уникнути, слід використовувати лубрикант. Також важливо, що для латексних презервативів підходить лише змазка на водній або силіконовій основі.

5. Використання двох презервативів одночасно

Бажаючи підсилити захист, деякі люди надягають два презервативи одразу. Це призводить до додаткового тертя між ними, що тільки підвищує ризик пошкодження контрацептива.

6. Невідповідний розмір

Презервативи не універсальні. Стандартний розмір презерватива становить 18 см завдовжки та 52-56 мм завширшки. Занадто тугий може порватися, а завеликий зісковзнути. Вибір правильного розміру презервативу допоможе уникнути дискомфорту та надасть відповідний захист під час сексу.

7. Механічні пошкодження

Не розривайте обгортку зубами чи гострими предметами. Це може випадково пошкодити сам презерватив. А під час орального сексу будьте обережні, адже зуби можуть призвести до мікротріщин.

Якщо презерватив порвався, варто вдатися до екстрених заходів контрацепції та звернутися до лікаря при необхідності.

