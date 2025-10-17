Почему презервативы иногда рвутся: как этого избежать

Презервативы считаются одним из самых надежных средств контрацепции и защиты от передаваемых половым путем инфекций. Однако иногда даже они дают сбой и рвутся в самый неподходящий момент. Узнайте, какие главные причины почему рвутся презервативы.

Почему рвутся презервативы. Фото из открытых источников

Основные причины, почему рвутся презервативы

1. Просроченный срок годности

Материал презервативов со временем теряет крепкость. Поэтому использование контрацептивов, срок годности которых истек, значительно повышает риск их разрыва. Обращайте внимание на срок годности презервативов на упаковке, который обычно составляет около пяти лет. Не используйте просроченные презервативы, выбросьте старые и купите новые.

2. Неправильное хранение

Кошелек, карман или бардачок автомобиля не лучшие места для хранения презерватива. Они подвергаются воздействию тепла и трения, что повреждает материал. Лучше хранить презервативы в оригинальной упаковке, прохладном и сухом месте.

3. Ошибки при использовании

Часто проблемы с презервативом возникают из-за неправильного надевания. Необходимо оставлять небольшое пространство на кончике контрацептива примерно в ширину с палец для спермы. Это поможет избежать разрыва презерватива от избыточного давления. Также следует помнить, что один презерватив следует использовать только для одного полового акта.

4. Недостаточная смазка

Одной из частых причин повреждения презервативов может быть трение без достаточной смазки. Чтобы этого избежать, следует использовать лубрикант. Также важно, что для латексных презервативов подходит только смазка на водной или силиконовой основе.

5. Использование двух презервативов одновременно

Желая усилить защиту, некоторые люди надевают два презерватива сразу. Это приводит к дополнительному трению между ними, что только повышает риск повреждения контрацептива.

6. Неподходящий размер

Презервативы не универсальны. Стандартный размер презерватива составляет 18 см в длину и 52-56 мм в ширину. Слишком тугой может порваться, а слишком большой соскользнуть. Выбор правильного размера презерватива поможет избежать дискомфорта и предоставит соответствующую защиту во время секса.

7. Механические повреждения

Не разрывайте обертку зубами или острыми предметами. Это может случайно повредить сам презерватив. А во время орального секса будьте осторожны, ведь зубы могут привести к микротрещинам.

Если презерватив порвался, следует прибегнуть к экстренным мерам контрацепции и обратиться к врачу при необходимости.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Узбекистане осудили мужчину, хранившего 240 тысяч презервативов.

Также "Комментарии" писали о 200-летнем презервативе с эротическим изображением, который выставили в музее.