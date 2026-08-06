Забудьте об учебниках: пять английских фраз, которые кардинально изменят ваше общение

Изучая иностранный язык, мы часто попадаем в коварную ловушку дословного перевода. Словарный запас может быть богатым, а грамматика абсолютно идеальной, однако язык всё равно звучит слишком книжно, сухо и искусственно. Знакомая ситуация?

Фразы носителей английского языка. Фото: Pixabay / Biljana Jovanovic

Главный секрет носителей состоит в том, что разговорный английский язык буквально пропитан точными выражениями. Именно фразы носителей английского придают настоящую эмоциональность, делают речь оживлённой и помогают легко растопить лёд в любой компании. Мы собрали ТОП-5 разговорных фраз и популярных идиом, которые вы будете слышать в фильмах, сериалах и повседневных разговорах каждый день.

To bite the bullet (Сцепить зубы. Проявить мужество)

Это значит стиснуть зубы, проявить мужество и наконец сделать то, чего очень не хочется, но необходимо. Происхождение фразы уходит во времена военной медицины, когда раненым солдатам давали зажать в зубах настоящую пулю во время тяжёлой операции без анестезии.

Пример: I hate going to the dentist, but I just need to bite the bullet and go (Я терпеть не могу ходить к стоматологу, но придется стиснуть зубы и уйти).

Break the ice (Растопить лёд. Снять напряжение)

Разрядить обстановку, снять напряжение или буквально растопить лёд в общении во время первого знакомства или деловой встречи.

Пример: A quick joke is always a good way to break the ice (Меткая шутка – это всегда отличный способ растопить лед в компании).

Call it a day (Завершить работу. Сворачиваться)

Замечательный способ сигнализировать коллегам, что на сегодня достаточно работать, пора сворачиваться и завершать дела.

Пример: We have been working on this project for eight hours. Let’s call it a day (Мы работаем над этим проектом уже восемь часов. Ну-ка на сегодня закончим).

Spill the beans (Проболтаться. Выдать секрет)

Выдать важный секрет, случайно или намеренно проболтаться или раскрыть все карты преждевременно.

Пример: We were planning a surprise party, but my brother spilled the beans (Мы планировали вечеринку-сюрприз, но мой брат проболтался).

Under the weather (Чувствовать себя нездоровым. Приболеть)

Плохо чувствовать себя, немного приболеть или быть не в форме из-за лёгкого недомогания.

Пример: I won’t come to the gym today, I’m feeling a bit under the weather (Я не приду сегодня в зал, что-то мне нездоровится).

Используйте эти английские идиомы ежедневно, и ваша речь станет значительно более выразительной!

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