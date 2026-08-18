Забудьте про "безіменний": як правильно називати палець для обручки українською

Багато українців звикли називати четвертий палець руки "безіменним". Однак мовознавці звертають увагу, що така назва є калькою з російського слова "безымянный" і не відповідає нормам сучасної української мови.

Як правильно називати четвертий палець руки. Фото: magnific

Правильним українським відповідником для четвертого пальця на руці вважається "підмізинний". Саме цей термін використовується в анатомічній та медичній літературі. Назва логічно пояснює розташування пальця, адже він знаходиться поруч з мізинцем, тому й отримав таку назву.

У медичних словниках та анатомічних атласах закріплена саме форма "підмізинний". Однак цей палець має особливе значення не лише в медицині, де з нього часто беруть кров для аналізів, а й у культурних традиціях. Саме на підмізинному пальці в багатьох країнах, зокрема в Україні, носять обручку. Давнє повір'я стверджує, що від нього до серця нібито веде особлива вена, хоча сучасна наука цього не підтверджує.

Окрім слова "підмізинний", українська мова зберегла й інші варіанти назви цього пальця. Серед них є такі: примізинний, примізинець, а також обручковий, персневий, перстеневий чи перстенець, що безпосередньо пов'язані з традицією носіння обручки. У деяких поліських говірках також трапляється діалектна назва кризенець.

Фахівці радять у публічному мовленні та офіційних текстах використовувати слово "підмізинний" для назви четвертого пальця руки, адже воно відповідає українській мовній нормі та закріплене в профільних словниках.

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