Забудьте о "безымянном": как правильно называть палец для кольца

Многие украинцы привыкли называть четвертый палец руки "безымянным". Однако языковеды обращают внимание на то, что такое название является калькой из русского слова "безымянный" и не соответствует нормам современного украинского языка.

Как правильно называть четвёртый палец руки. Фото: magnific

Правильным украинским соответствием для четвертого пальца на руке считается "подмизинный". Именно этот термин используется в анатомической и медицинской литературе. Название логически объясняет расположение пальца, ведь он находится рядом с мизинцем, потому и получил такое название.

В медицинских словарях и анатомических атласах закреплена именно форма "подмизинный". Однако этот палец имеет особое значение не только в медицине, где из него часто берут кровь для анализов, но и в культурных традициях. Именно на подмизинном пальце во многих странах, в частности в Украине, носят обручальное кольцо. Древнее поверье утверждает, что от него к сердцу якобы ведет особая вена, хотя современная наука этого не подтверждает.

Кроме слова "подмизинный", украинский язык сохранил и другие варианты названия этого пальца. Среди них есть следующие: примизинный, примизинец, а также обручальный, перстневый, перстневый или перстень, которые напрямую связаны с традицией ношения обручального кольца. В некоторых полесских говорах также встречается диалектное название кризисенец.

Специалисты советуют в публичной речи и официальных текстах использовать слово "подмизинный" для названия четвертого пальца руки, ведь оно соответствует украинским языковым нормам и закреплено в профильных словарях.

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