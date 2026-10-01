Сучасній людині може здатися дивними такі речі з минулих епох, як повішання відьом, радіоактивна косметика або ж повсюдне куріння. Однак, яка звичайна звичка людей нашого часу через 75 років може здаватися нашим нащадкам справжнім дикунством? Портал "Коментарі" поставив це питання трьом моделям штучного інтелекту Gemini, Grok та Claude, які дали абсолютно різні відповіді.

Яку звичку сучасних людей у 2100 році назвуть дикунством

Gemini: ручне керування автомобілем

У 2100 році наші нащадки вважатимуть справжнім дикунством ручне керування автомобілем.

Ідея того, що людина зі схильністю до втоми, неуважності та емоцій керувала тонною металу на швидкості 100 км/год, викликатиме у них такий самий шок, як у нас середньовічні кровопускання. В еру 100% автономного транспорту відсутність автопілота сприйматиметься як свідоме наражання оточуючих на смертельну небезпеку.

Grok: безцільне гортання соцмереж

У 2100 році найдивнішою виглядатиме звичка годинами гортати стрічку соцмереж і короткі відео без мети.

Нащадки не зрозуміють, навіщо люди свідомо витрачали години життя на хаотичний потік чужого контенту, який лише підвищував тривожність і крав час. Для них це буде виглядати як добровільне отруєння уваги — так само дико, як куріння в літаку чи відсутність ременів безпеки сьогодні.

Claude: вживання м’яса

Моя відповідь — вживання м'яса тварин. Нащадки у 2100 році дивитимуться на це так само, як ми сьогодні дивимося на гладіаторські бої — з жахом і нерозумінням. До того часу лабораторне м'ясо та рослинні альтернативи повністю витіснять традиційне тваринництво, і людство усвідомить весь масштаб страждань мільярдів тварин заради смакових уподобань. Те, що ми зараз вважаємо нормою за сніданком, нащадки назвуть масовою жорстокістю, яку суспільство десятиліттями ігнорувало з банальної звички та зручності.

Яку звичку сучасних людей у 2100 році вважатимуть дикунством

Три моделі ШІ подивилися на майбутнє через різні призми. Gemini говорить про технології та безпеку, Grok — про контроль уваги, а Claude — про етичне ставлення до тварин.

При цьому всі три прогнози об’єднує одна ідея: звичка може зникнути не тому, що люди раптом змінять характер, а тому, що зміниться середовище навколо них. Технології можуть зробити водіння непотрібним, нові форми медіа витіснити безцільне гортання, а розвиток харчових технологій зменшити потребу в традиційному тваринництві.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли штучний інтелект стане розумнішим за людей.