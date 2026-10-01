Современному человеку может показаться странными такие вещи из прошлых эпох, как повешение ведьм, радиоактивная косметика или повсеместное курение. Однако, какая обычная привычка людей нашего времени через 75 лет может казаться нашим потомкам настоящей дикостью? Портал "Комментарии" задал этот вопрос трем моделям искусственного интеллекта Gemini, Grok и Claude, которые дали совершенно разные ответы.

Какую привычку современных людей в 2100 году назовут дикостью

Gemini: ручное управление автомобилем

В 2100 году наши потомки будут считать настоящей дикостью ручное управление автомобилем.

Идея того, что человек со склонностью к усталости, невнимательности и эмоциям управлял тонной металла на скорости 100 км/ч, будет вызывать у них такой же шок, как у нас средневековые кровопускания. В эру 100% автономного транспорта отсутствие автопилота будет восприниматься как сознательное подвержение окружающих смертельной опасностью.

Grok: бесцельное пролистывание соцсетей

В 2100 году самая странная будет выглядеть привычка часами листать ленту соцсетей и короткие видео без цели.

Потомки не поймут, зачем люди сознательно тратили часы жизни на хаотичный поток чужого контента, который только повышал тревожность и воровал время. Для них это будет выглядеть как добровольное отравление внимания — так же дико, как курение в самолете или отсутствие ремней безопасности сегодня.

Claude: употребление мяса

Мой ответ – употребление мяса животных. Потомки в 2100 году будут смотреть так же, как мы сегодня смотрим на гладиаторские бои — с ужасом и непониманием. К тому времени лабораторное мясо и растительные альтернативы полностью вытеснят традиционное животноводство и человечество осознает весь масштаб страданий миллиардов животных ради вкусовых предпочтений. То, что мы сейчас считаем нормой завтрака, потомки назовут массовой жестокостью, которую общество десятилетиями игнорировало по банальной привычке и удобству.

Какую привычку современных людей в 2100 году сочтут дикостью

Три модели ИИ посмотрели на будущее через разные призмы. Gemini говорит о технологиях и безопасности, Grok – о контроле внимания, а Claude – об нравственном отношении к животным.

При этом все три прогноза объединяет одна идея: привычка может исчезнуть не потому, что люди вдруг изменят характер, а потому, что изменится окружающая среда. Технологии могут сделать вождение ненужным, новые формы медиа вытеснить бесцельное пролистывание, а развитие пищевых технологий снизить потребность в традиционном животноводстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда искусственный интеллект станет умнее людей.