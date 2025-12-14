logo

Тест на IQ: найдите три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд
Тест на IQ: найдите три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд

Найдите три отличия на изображении космонавта всего за 15 секунд. Популярный тест на IQ и тренировки мозга.

14 декабря 2025, 06:40
Автор:
Slava Kot

Визуальные головоломки в которых нужно найти отличия стали популярным способом проверить внимательность и быстроту мышления. Они не только развлекают, но и считаются эффективной тренировкой для мозга. Подобные упражнения активно используются в когнитивных тестах, в частности при оценке уровня концентрации и аналитических способностей.

Тест на IQ: найдите три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд

Найдите отличия на картинке. Изображение: Jagranjosh

Этот тест на IQ предлагает задачу, в которой два изображения космонавта, которые, на первый взгляд, кажутся идентичными. Однако между ними скрыто три едва заметных отличия, и именно их нужно найти за 15 секунд.

Внимательно посмотрите на оба изображения космонавта и попробуйте найти все три отличия до того, как пройдет время. Удалось справиться с задачей? Если да, то поздравляем, у вас действительно острое зрение и развитая наблюдательность. Если нет, то не огорчайтесь, ведь регулярная практика делает такие тесты гораздо легче.

Тест на IQ: найдите три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд - фото 2

Найдите отличия на картинке. Изображение: Jagranjosh

Такие головоломки построены специально, чтобы проверить внимательность деталей, которая считается одной из ключевых составляющих любого теста на IQ. Различия могут скрываться в форме предметов, цветах, мелких элементах экипировки или в расположении отдельных деталей на иллюстрации.

Ограничение во времени существенно усложняет задачу. Оно заставляет мозг работать быстрее, активируя зрительную память, логическое мышление и способность мгновенно анализировать информацию.

Ответ:

Тест на IQ: найдите три отличия на изображении с космонавтом за 15 секунд - фото 2

Различия на картинке. Изображение: Jagranjosh

Ранее портал "Комментарии" сообщал о простом тесте на IQ с женщинами, несущими воду.

Также "Комментарии" писали о тесте на внимательность, сбивающую с толку.



Источник: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/spot-the-differences-astronaut-pictures-1820004870-1
