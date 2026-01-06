logo_ukra

BTC/USD

93216

ETH/USD

3218.09

USD/UAH

42.42

EUR/UAH

49.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Тест: чи можете ви допомогти жінці знайти її загублене цуценя за 15 секунд
commentss НОВИНИ Всі новини

Тест: чи можете ви допомогти жінці знайти її загублене цуценя за 15 секунд

Перевірте свою уважність і сприйняття. Оптична ілюзія з міським парком пропонує знайти загублене цуценя лише за 15 секунд.

6 січня 2026, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Оптичні ілюзії часто використовують у психології та нейронауці, щоб показати, як по-різному людський мозок обробляє візуальну інформацію. Чергова така головоломка пропонує просте, але підступне завдання. Потрібно допомогти жінці знайти загублене цуценя на ілюстрації з міським парком. Крім того, потрібно це зробити за 15 секунд.

Тест: чи можете ви допомогти жінці знайти її загублене цуценя за 15 секунд

Головоломка

На перший погляд, зображення виглядає ідилічно. Люди прогулюються, діти граються, хтось сидить на лавці, хтось годує птахів, а міст з’єднує дві частини парку. 

Серед цієї буденності видно жінку, яка виглядає стривоженою. Вона розмістила оголошення про зниклого улюбленця й уважно вдивляється навколо. Саме тут і криється пастка для зору. Мозок фокусується на знайомих сценах і "фільтрує" деталі.

Тест: чи можете ви допомогти жінці знайти її загублене цуценя за 15 секунд - фото 2

Знайдіть загублене цуценя за 15 секунд

Автори головоломки стверджують, що лише найбільш уважні глядачі здатні швидко помітити цуценя. Якщо придивитися уважніше та змінити фокус уваги, розгадка стає очевидною.

Відповідь на головоломку: 

Тест: чи можете ви допомогти жінці знайти її загублене цуценя за 15 секунд - фото 2

Відповідь на головоломку

Такі завдання є прикладом когнітивних оптичних ілюзій, які демонструють, як контекст і очікування впливають на наше сприйняття. Дослідження показують, що регулярне розв’язання візуальних головоломок може покращувати концентрацію, пам’ять і здатність швидко знаходити нестандартні рішення. Тож навіть проста гра з "загубленим цуценям" не просто розвага, а й тренування для мозку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про головоломку, яка зламає мозок. Ніхто не може знайти кота на цій картинці.

Також "Коментарі" писали про тест особистості. Розмір мізинця може розкрити приховані риси вашого характеру.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.jagranjosh.com/
Теги:

Новини

Всі новини