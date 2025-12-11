Стара математична головоломка з цифрами заплутала інтернет: чи зможете ви її розв'язати

Математична головоломка з книги 1953 року знову підкорила соцмережі. Після того як популярний TikTok-блогер MathFactory опублікував коротке відео з простою, але оманливою задачею, тисячі користувачів спробували її розв’язати і більшість помилилися. Попри свій поважний вік, головоломка доводить, що інколи найпростіші завдання виявляються найпідступнішими.

Складна головоломка 1953 року. Фото з відкритих джерел

За умовами задачі є три рядки з непарними цифрами: три одиниці, три сімки та три дев’ятки (111, 777, 999). Потрібно викреслити шість цифр, щоб сума тих, що залишаться, дорівнювала 20.

На перший погляд, головоломка здається легкою, але варіанти користувачів свідчать про інше. Одні намагалися знайти комбінацію з трьох непарних цифр і логічно доходили висновку, що отримати парне число неможливо. Інші пропонували нестандартні хитрощі, наприклад, "подивитися на дев’ятку зверху" і перетворити її на шістку. Інші, хоча й змогли отримати суму 20, але викреслювали чотири або п'ять цифр замість шести.

Відповідь на головоломку. Правильний розв’язок задачки полягає у розумінні різниці між цифрою та числом. Якщо викреслити першу 1, усі 7 та дві 9, залишаться 11 і 9. Ці два числа складають рівно 20. Саме ця логічна пастка робить задачу настільки популярною та складною, адже вона змушує відійти від буквального мислення.

Подібні головоломки не лише розважають, а й тренують пам’ять, аналітичне мислення та здатність шукати нестандартні рішення. Регулярні вправи такого типу допомагають підтримувати мозок у тонусі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про тест на уважність, що збиває з пантелику. Знайдіть помилку на зображенні.

Також "Коментарі" писали про головоломку, у якій потрібно знайти дві помилки на зображенні автобуса за 30 секунд.