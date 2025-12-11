logo

Старая математическая головоломка с цифрами запутала интернет: сможете ли вы ее решить
commentss НОВОСТИ Все новости

Старая математическая головоломка с цифрами запутала интернет: сможете ли вы ее решить

Математическая головоломка с 1953 года путает пользователей, хотя имеет простое решение.

11 декабря 2025, 07:30
Автор:
Slava Kot

Математическая головоломка из книги 1953 снова покорила соцсети. После того как популярный TikTok-блогер MathFactory опубликовал короткое видео с простой, но обманчивой задачей, тысячи пользователей попытались ее решить и большинство ошиблись. Несмотря на свой почтенный возраст, головоломка доказывает, что иногда самые простые задачи оказываются очень коварными.

Старая математическая головоломка с цифрами запутала интернет: сможете ли вы ее решить

Сложная головоломка в 1953 году. Фото из открытых источников

По условиям задачи есть три строки с нечетными цифрами: три единицы, три семерки и три девятки (111, 777, 999). Нужно вычеркнуть шесть цифр, чтобы сумма оставшихся равнялась 20.

На первый взгляд головоломка кажется легкой, но варианты пользователей свидетельствуют о другом. Одни пытались найти комбинацию из трех нечетных цифр и логически приходили к выводу, что получить четное число невозможно. Другие предлагали нестандартные уловки, например, "посмотреть на девятку сверху" и превратить ее в шестерку. Остальные, хотя и смогли получить сумму 20, но вычеркивали четыре или пять цифр вместо шести.

Ответ на головоломку. Правильное решение задачи состоит в понимании разницы между цифрой и числом. Если вычеркнуть первую 1, все 7 и две 9, останутся 11 и 9. Эти два числа составляют ровно 20. Именно эта логическая ловушка делает задачу столь популярной и сложной, ведь она заставляет отойти от буквального мышления.

Подобные головоломки не только развлекают, но тренируют память, аналитическое мышление и способность искать нестандартные решения. Регулярные упражнения такого типа помогают поддерживать мозг в тонусе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тесте на внимательность, сбивающую с толку. Найдите ошибку на картинке.

Также "Комментарии" писали о головоломке, в которой нужно найти две ошибки на изображении автобуса за 30 секунд.



