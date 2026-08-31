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Справжня причина, чому навчальний рік починається 1 вересня

Чому діти в Україні йдуть до школи 1 вересня, а не 1 січня. Як церковний календар, сільське господарство та історія сформували цю традицію.

31 серпня 2026, 22:05
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Slava Kot

Для сотень тисяч українських школярів 1 вересня означає повернення до уроків після літніх канікул. Проте, чому навчальний рік починається саме восени, якщо календарний рік стартує 1 січня? Відповідь лежить далеко в минулому й пов’язана не лише з освітою, а й з церковними традиціями та сільським господарством.

Справжня причина, чому навчальний рік починається 1 вересня

Чому навчальний рік починається у вересні

Традицію починати рік 1 вересня пов’язують із рішенням римського імператора Костянтина Великого. Згодом ця дата закріпилася в церковному календарі як початок нового року. У середньовіччі школи часто діяли при церквах, тому навчальний цикл природно прив’язували до церковного календаря.

Важливу роль відіграв і аграрний уклад життя. Вересень припадав на завершення основних польових робіт, а отже, діти вже могли повертатися до навчання. Влітку ж сім’ям була потрібна допомога дітей на полях, у господарстві та з доглядом за молодшими братами й сестрами. Саме тому тривалі літні канікули та початок навчання восени поступово стали звичною моделлю.

На українських землях дата початку навчального року тривалий час не була абсолютно сталою. У 19 та на початку 20 століття в різних школах вона могла відрізнятися, а в сільській місцевості навчання часто підлаштовували під завершення польових робіт. Остаточно традиція починати навчальний рік 1 вересня закріпилася вже у 20 столітті.

Сьогодні потреба залучати дітей до сільськогосподарських робіт майже зникла, однак сама традиція залишилася. Вона стала частиною освітнього календаря та символом початку нового навчального року. При цьому єдиного світового стандарту немає. 

Україна і ще 122 країни розпочинають навчальний рік 1 вересня, діти ще 43 країн йдуть до школи 1 січня, а у 16 державах початок навчального року припадає на березень. В інших країнах немає єдиної для всіх дати. Наприклад, в Італії йдуть в школу 1 жовтня, в Японії — 1 квітня, а в Австралії – у лютому. В Іспанії початок нового навчального року досі залежить від строків збирання врожаю, і в кожній провінції країни ця дата своя. 

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, скільки шкіл готові до нового навчального року. У МОН назвали кількість укриттів для навчальних закладів.



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