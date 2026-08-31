Настоящая причина, почему учебный год начинается 1 сентября

Для сотен тысяч украинских школьников 1 сентября означает возвращение на уроки после летних каникул. Однако почему учебный год начинается именно осенью, если календарный год стартует 1 января? Ответ лежит далеко в прошлом и связан не только с образованием, но и с церковными традициями и сельским хозяйством.

Почему учебный год начинается в сентябре

Традицию начинать год 1 сентября связывают с решением римского правителя Константина Великого. Впоследствии дата закрепилась в церковном календаре как начало нового года. В средневековье школы часто действовали при церквях, поэтому учебный цикл естественно привязывали к церковному календарю.

Важную роль сыграл и аграрный уклад жизни. Сентябрь приходился на завершение основных полевых работ, а значит, дети могли возвращаться к учебе. Летом же семьям требовалась помощь детей на полях, в хозяйстве и с уходом за младшими братьями и сестрами. Именно поэтому продолжительные летние каникулы и начало обучения осенью постепенно стали привычной моделью.

На украинских землях дата начала учебного года долгое время не была абсолютно устойчивой. В 19 и начале 20 века в разных школах она могла отличаться, а в сельской местности обучение часто подстраивалось под завершение полевых работ. Совсем традиция начинать учебный год 1 сентября закрепилась уже в 20 веке.

Сегодня потребность вовлекать детей в сельскохозяйственные работы почти исчезла, однако сама традиция осталась. Она стала частью образовательного календаря и символом начала нового учебного года. При этом единого мирового стандарта нет.

Украина и еще 122 страны начинают учебный год 1 сентября, дети еще 43 стран идут в школу 1 января, а в 16 государствах начало учебного года приходится на март. В других странах нет единой для всех даты. Например, в Италии идут в школу 1 октября, в Японии – 1 апреля, а в Австралии – в феврале. В Испании начало нового учебного года до сих пор зависит от сроков уборки урожая, и в каждой провинции страны эта дата своя.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, сколько школ готово к новому учебному году. В МОН назвали количество укрытий для учебных заведений