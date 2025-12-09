logo_ukra

BTC/USD

92194

ETH/USD

3309.93

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.09

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь
commentss НОВИНИ Всі новини

Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь

Перевірте свою уважність та просторове мислення у швидкому візуальному тесті на IQ.

9 грудня 2025, 07:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Головоломки, побудовані на візуальній увазі та просторовому мисленні, дедалі частіше використовують як альтернативу класичним тестам на IQ. Вони перевіряють не стільки знання, скільки здатність помічати деталі, вибудовувати логічні зв’язки й уявляти об’єкти у просторі. Саме такою є задача, у якій потрібно визначити правильний вид шести пірамід з висоти пташиного польоту.

Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь

Головоломка на логічне мислення

На лівій частині зображення показано шість пірамід. Праворуч вказані шість варіантів того, як вони можуть виглядати зверху. На перший погляд, завдання здається простим, але багато дорослих помиляються, тоді як діти часто знаходять відповідь швидше. Пояснення цьому феномену просте, адже у молодшому віці краще розвинена уява, а отже і здатність "повертати" об’єкт у голові.

Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь - фото 2

Головоломка з пірамідами

Подібні вправи популярні в освітніх програмах та психологічних тестах, адже вони тренують уважність, яка є однією з ключових когнітивних навичок для тесту на IQ. Щоб вгадати правильний варіант, потрібно ретельно роздивитись піраміди, особливо звернути увагу на забарвлення верхньої частини. 

Складність цього тесту на IQ полягає в тому, що ракурс "згори" на зображенні відрізняється від того, під яким подано піраміди ліворуч. Тому завдання вимагає не лише уважності, а й уміння перебудувати зображення у просторі.

Нижче вказана правильна відповідь на цю головоломку:

Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь - фото 2

Відповідь на головоломку з пірамідами

Правильна відповідь – номер 5. Саме цей варіант точно відповідає розміщенню пірамід, показаних на основному малюнку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про простий тест на IQ, де потрібно визначити, яка жінка принесе більше води.

Також "Коментарі" писали, що не так з зображенням-головоломкою. Мало хто може знайти помилку за 10 секунд.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини