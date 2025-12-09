Швидкий тест на IQ: виберіть одну правильну відповідь

Головоломки, побудовані на візуальній увазі та просторовому мисленні, дедалі частіше використовують як альтернативу класичним тестам на IQ. Вони перевіряють не стільки знання, скільки здатність помічати деталі, вибудовувати логічні зв’язки й уявляти об’єкти у просторі. Саме такою є задача, у якій потрібно визначити правильний вид шести пірамід з висоти пташиного польоту.

Головоломка на логічне мислення

На лівій частині зображення показано шість пірамід. Праворуч вказані шість варіантів того, як вони можуть виглядати зверху. На перший погляд, завдання здається простим, але багато дорослих помиляються, тоді як діти часто знаходять відповідь швидше. Пояснення цьому феномену просте, адже у молодшому віці краще розвинена уява, а отже і здатність "повертати" об’єкт у голові.

Головоломка з пірамідами

Подібні вправи популярні в освітніх програмах та психологічних тестах, адже вони тренують уважність, яка є однією з ключових когнітивних навичок для тесту на IQ. Щоб вгадати правильний варіант, потрібно ретельно роздивитись піраміди, особливо звернути увагу на забарвлення верхньої частини.

Складність цього тесту на IQ полягає в тому, що ракурс "згори" на зображенні відрізняється від того, під яким подано піраміди ліворуч. Тому завдання вимагає не лише уважності, а й уміння перебудувати зображення у просторі.

Нижче вказана правильна відповідь на цю головоломку:

Відповідь на головоломку з пірамідами

Правильна відповідь – номер 5. Саме цей варіант точно відповідає розміщенню пірамід, показаних на основному малюнку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про простий тест на IQ, де потрібно визначити, яка жінка принесе більше води.

Також "Коментарі" писали, що не так з зображенням-головоломкою. Мало хто може знайти помилку за 10 секунд.