Быстрый тест на IQ: выберите один правильный ответ

Головоломки, построенные на визуальном внимании и пространственном мышлении, все чаще используются в качестве альтернативы классическим тестам на IQ. Они проверяют не столько знание, сколько способность замечать детали, выстраивать логические связи и представлять объекты в пространстве. Именно такова задача, в которой нужно определить правильный вид шести пирамид с высоты птичьего полета.

Головоломка на логическое мышление

На левой части изображения показаны шесть пирамид. Справа указаны шесть вариантов того, как они могут выглядеть сверху. На первый взгляд, задача кажется простой, но многие взрослые ошибаются, в то время как дети часто находят ответ быстрее. Объяснение этому феномену простое, ведь в младшем возрасте лучше развито воображение, а значит и способность "вращать" объект в голове.

Головоломка с пирамидами

Подобные упражнения популярны в образовательных программах и психологических тестах, ведь они тренируют внимание, которое является одним из ключевых когнитивных навыков для теста на IQ. Чтобы угадать правильный вариант, нужно тщательно рассмотреть пирамиды, особенно обратить внимание на окрас верхней части.

Сложность этого теста на IQ заключается в том, что ракурс "сверху" на изображении отличается от того, под которым представлены пирамиды слева. Поэтому задача требует не только внимательности, но и умения перестроить изображение в пространстве.

Ниже указан правильный ответ на эту головоломку:

Ответ на головоломку с пирамидами

Правильный ответ – номер 5. Именно этот вариант точно соответствует размещению пирамид, показанных на основном рисунке.

