logo_ukra

BTC/USD

93028

ETH/USD

3131.25

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля саморозвиток Шок навіть для філологів: в українській мові є слова на «и», про які ви точно не знали
commentss НОВИНИ Всі новини

Шок навіть для філологів: в українській мові є слова на «и», про які ви точно не знали

Більшість українців переконані, що на «и» слова не починаються. Але правопис-2019 зламав цей міф.

3 грудня 2025, 20:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Виявляється, українська мова приховує більше загадок, ніж ми звикли думати. Ще донедавна вважалося, що на букву "и" українські слова не починаються — але новий правопис, затверджений у 2019 році, спростував цей стереотип.

Шок навіть для філологів: в українській мові є слова на «и», про які ви точно не знали

В українській мові є аж 4 слова на букву «и», і ви вживали їх усе життя, не здогадуючись

Відомий мовознавець Олександр Авраменко пояснив: нині є щонайменше чотири слова, які офіційно мають право починатися на "и". І деякі з них ми вже давно використовуємо, навіть не замислюючись.

Ось ці слова:

  • "Ич" — службове слово, яке передає емоцію, здивування чи навіть іронію. Наприклад: "Ич який хитрий!"

  • "Икати" — дієслово, що означає вимовляти звук "и" замість "і". Часто це мовна помилка або особливість вимови.

  • "Ирод" / "ірод" — обидва варіанти правильні. Слово означає жорстоку, безсердечну людину, і походить від імені біблійного царя Ірода.

  • "Ирій" / "ірій" — старовинне слово, яким називали теплі краї, куди відлітають птахи, а ще — райське місце у слов’янській міфології.

"Це не нововведення — так наші предки говорили здавна. Просто зараз це узаконили", — зазначає Авраменко.

Мовознавець наголошує: не варто сліпо вірити в мовні міфи, краще частіше звертатися до офіційних джерел. І, звісно, не цуратися рідної мови — вона може вас ще не раз здивувати.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про мовні норми при привітанні зі святами. Приміром, щороку в кінці грудня стрічки соцмереж вибухають однаковими побажаннями — і так само однаковими мовними хибами. Найпоширеніша з них — росіянізм "з наступаючим", який в українській мові не існує. Лінгвісти пояснюють: це калька з російської, яка звучить неприродно й суперечить нормам літературної мови. А як говорити правильно — читайте за посиланням



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини