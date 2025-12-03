Шок даже для филологов: в украинском языке есть слова на «ы», о которых вы точно не знали

Оказывается, украинский язык скрывает больше загадок, чем мы привыкли думать . Еще недавно считалось, что на букву "и" украинские слова не начинаются — но новое правописание, утвержденное в 2019 году, опровергло этот стереотип.

В украинском языке есть 4 слова на букву «ы», и вы употребляли их всю жизнь, не догадываясь

Известный языковед Александр Авраменко объяснил: сейчас есть по меньшей мере четыре слова , которые официально имеют право начинаться на "ы". И некоторые из них мы уже давно используем, даже не задумываясь.

Вот эти слова:

Ич — служебное слово, которое передает эмоцию, удивление или даже иронию. Например: "Ишь какой хитрый!"

"Икать" — глагол, означающий произносить звук "ы" вместо "i" . Часто это речевая ошибка или особенность произношения.

"Ирод" / "ірод" – оба варианта правильные. Слово означает жестокого, бессердечного человека , и происходит от имени библейского царя Ирода.

"Ирий" / "ірий" — старинное слово, которым называли теплые края, куда улетают птицы , а еще — райское место в славянской мифологии.

"Это не нововведение – так наши предки говорили издавна. Просто сейчас это узаконили", – отмечает Авраменко.

Языковед отмечает: не стоит слепо верить в языковые мифы , лучше чаще обращаться к официальным источникам. И, конечно, не сторониться родного языка — он может вас еще раз удивить.

