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Німці вигадали слово "Kummerspeck" — "їсти від туги": які дивні слова є в інших мовах

Одним словом можна описати емоційне переїдання, непрочитані книжки, тугу за далекими країнами й навіть особливу кавову паузу.

1 вересня 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

У різних мовах існують слова, якими описують ситуації та почуття, для яких в українській доводиться використовувати цілу фразу. Одне з найнезвичайніших німецьких слів — "Kummerspeck" (куммершпек)Буквально його можна перекласти як "бекон смутку". Однак йдеться не про сам процес їжі, а про жирові відкладення, які з'являються через надмірне вживання їжі на тлі емоційних проблем. Тому вислів часто пояснюють як "їсти від туги".

Німці вигадали слово "Kummerspeck" — "їсти від туги": які дивні слова є в інших мовах

Книга та читання. Ілюстративне фото: MonikaP / Pixabay

У японців є слово "tsundoku" (цундоку). Воно означає звичку купувати книжки, складати їх у стос і відкладати читання. Причому цим словом називають не лише саму звичку, а й стос непрочитаних книжок, що накопичився.

Німецьке "Fernweh" (фернве) означає тугу за далекими країнами та бажання опинитися десь далеко. Це своєрідна "хвороба мандрів", коли людині бракує далеких місць.

У нідерландській мові існує "uitwaaien" (аутваєн) — вийти на вулицю, особливо на вітер, щоб освіжитися та провітрити голову.

Шведське "fika" (фіка) означає кавову або чайну паузу. Однак це не просто "випити напій": слово пов'язане із самою звичкою зустрітися за кавою та поспілкуватися.

А португальське "saudade" (саудаде) описує почуття, яке виникає через відсутність дорогої людини або чогось важливого. У ньому поєднуються туга, світлий смуток і відчуття нестачі того, що залишилося в минулому.

Такі слова показують, наскільки по-різному мови описують повсякденне життя. Для одних культур важливо дати назву емоційному переїданню, для інших — непрочитаним книжкам, подорожам, дружній каві або тузі за кимось.

Саме тому незвичайні слова часто розповідають про культуру не менше, ніж книги та фільми.

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