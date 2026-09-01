Немцы придумали слово "Kummerspeck" - "есть от тоски": какие странные слова есть в других языках

В разных языках существуют слова, которыми описывают ситуации и чувства, для которых в украинском приходится использовать целую фразу. Одно из самых необычных немецких выражений — "Kummerspeck" (куммершпек). Буквально его можно перевести как "бекон печали". Однако речь идёт не о самом процессе еды, а о жировых отложениях, которые появляются из-за чрезмерного употребления пищи на фоне эмоциональных проблем. Поэтому выражение часто объясняют как "есть от тоски".

Книга и чтение. Иллюстративное фото: MonikaP / Pixabay

У японцев есть слово "tsundoku" (цундоку). Оно обозначает привычку покупать книги, складывать их стопкой и откладывать чтение. Причём этим словом называют не только саму привычку, но и накопившуюся стопку непрочитанных книг.

Немецкое "Fernweh" (фернве) означает тоску по далёким странам и желание оказаться где-нибудь далеко. Это своеобразная "болезнь путешествий", когда человеку не хватает дальних мест.

В нидерландском языке существует "uitwaaien" (аутвайен) — выйти на улицу, особенно на ветер, чтобы освежиться и проветрить голову.

Шведское "fika" (фика) означает кофе- или чайную паузу. Однако это не просто "выпить напиток": слово связано с самой привычкой встретиться за кофе и пообщаться.

А португальское "saudade" (саудаде) описывает чувство, которое возникает из-за отсутствия дорогого человека или чего-то важного. В нём сочетаются тоска, светлая грусть и ощущение нехватки того, что осталось в прошлом.

Такие слова показывают, насколько по-разному языки описывают повседневную жизнь. Для одних культур важно дать название эмоциональному перееданию, для других — непрочитанным книгам, путешествиям, дружескому кофе или тоске по кому-то.

Именно поэтому необычные слова часто рассказывают о культуре не меньше, чем книги и фильмы.

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