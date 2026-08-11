Не позорьтесь на кассе: 5 английских фраз про шопинг, которые многие переводят неправильно

Знакомые слова в английском иногда складываются в фразу с совершенно неожиданным смыслом. Особенно это заметно в магазине, где одна ошибка в переводе может заставить продавца смотреть на вас с легким недоумением.

Интерьер магазина с товарами / Unsplash

"Try it on" — это не "попробовать это"

Увидели одежду и хотите ее примерить? Не говорите try it, если речь именно о примерке. Правильная фраза — try it on, то есть "примерить это". Cambridge Dictionary прямо приводит try something on в значении "примерить одежду".

Например: Can I try it on? — "Можно это примерить?"

А вот try it может означать просто "попробовать это". Разница небольшая, но в магазине она вполне может изменить смысл вашего вопроса.

"On sale" — не обязательно "продается"

Если на витрине написано on sale, это не просто сообщение о том, что вещь продается. Обычно речь идет о товаре со скидкой или на распродаже. Cambridge Dictionary приводит on sale именно в таком контексте.

Поэтому вопрос Is this on sale? означает примерно: "На это есть скидка?"

"Fit" — не только "подходить"

Когда продавец спрашивает Does it fit?, он интересуется, подходит ли вам одежда по размеру и посадке. Это не вопрос о том, нравится ли вам вещь.

Можно ответить: Yes, it fits perfectly — "Да, сидит идеально".

А если джинсы выглядят великолепно, но застегнуть их невозможно, честнее сказать: It doesn't fit.

"Receipt" — это не "рецепт"

Вот где английский способен устроить настоящий языковой капкан. Receipt звучит похоже на слово "рецепт", но в магазине это "чек".

Can I have the receipt, please? означает: "Можно мне чек?"

А "рецепт" будет recipe. Так что после покупки торта лучше просить recipe, а после оплаты — receipt.

"Return" — не "вернуться самому"

В магазине return часто означает "вернуть товар". Поэтому фраза I'd like to return this означает: "Я хотел бы вернуть это".

Если нужно спросить о правилах возврата, можно сказать: What's your return policy? — "Какие у вас правила возврата?"

Так что во время шопинга главное — не переводить каждое английское слово отдельно. Иногда два совершенно обычных слова вместе превращаются в выражение, смысл которого становится понятен только из контекста.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 английских фразах об алкоголе, которые часто переводят неправильно.





