Квартири по 38 «квадратів» розлітаються: українці масово відмовляються від великих осель

У 2026 році український ринок нерухомості демонструє чітку тенденцію: покупці дедалі частіше обирають компактні квартири. Про це повідомляє Центр економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс" з посиланням на дані Національного банку України.

Маленька квартира – новий стандарт: як змінився ринок житла у 2026 році

За статистикою, протягом І–ІІІ кварталів минулого року в Україні укладено 238 тисяч угод купівлі-продажу житла. Це на 7% більше, ніж роком раніше. Попит зростає – але характер цього попиту змінився.

Маленькі квартири – у фаворі

Понад 60% придбаного житла – це саме квартири. І що показово, їхня середня площа становить лише 38 кв. м. Для порівняння: середній розмір придбаних будинків – близько 70 кв. м.

Аналітики відзначають, що українці дедалі частіше обирають компактне житло як більш доступне та економічно раціональне рішення. В умовах невизначеності та високих витрат на комунальні послуги великі площі втрачають привабливість.

Вторинний ринок перемагає

Більшість угод укладається саме на вторинному ринку. Головні причини – нижча ціна та готовність житла до заселення. Новобудови поступаються через вищу вартість та обмежену кількість нових проєктів.

Через нестачу фінансування забудовники рідко запускають нові житлові комплекси. Первинний ринок поповнюється переважно за рахунок об’єктів, будівництво яких розпочалося раніше.

Регіональні лідери

Найбільше угод традиційно укладається у Києві та Київській області. Також високий попит фіксується у Дніпропетровській та Харківській областях – регіонах із відносно розвиненою інфраструктурою та ринком праці.

Водночас активне будівництво новобудов триває переважно на заході України. Саме там ціни зростають найшвидше через відносну безпекову стабільність.

Іпотека майже не впливає

Іпотечне кредитування залишається мінімальним чинником. Лише 2–3% угод у 2025 році укладено із залученням кредитів. Водночас близько 20% нового житла придбано за іпотекою, переважно в межах державної програми "єОселя".

Найбільше позик отримали покупці у Київській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Близько 40% користувачів іпотек – військові та правоохоронці, ще 10% – внутрішньо переміщені особи.

Іпотека за ринковими ставками залишається малодоступною через високі вимоги до доходів позичальників.

Головний висновок 2026 року – ринок житла стає більш прагматичним. Українці купують менше за площею, частіше без кредитів і здебільшого готове до життя житло. Великі квартири та масштабні новобудови поступово втрачають масову привабливість.

