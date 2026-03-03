Квартиры по 38 «квадратов» разлетаются: украинцы массово отказываются от больших домов

В 2026 году украинский рынок недвижимости демонстрирует четкую тенденцию: покупатели все чаще выбирают компактные квартиры. Об этом сообщает Центр экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" со ссылкой на данные Национального банка .

Маленькая квартира – новый стандарт: как изменился рынок жилья в 2026 году

По статистике, в течение I–III кварталов прошлого года в Украине заключено 238 тысяч сделок купли-продажи жилья. Это на 7% больше, чем годом ранее. Спрос растет – но характер этого спроса изменился.

Маленькие квартиры – в фаворе

Более 60% приобретенного жилья – это именно квартиры. И что показательно, их средняя площадь составляет всего 38 кв. м. Для сравнения: средний размер приобретенных домов – около 70 кв. м.

Аналитики отмечают, что украинцы все чаще выбирают компактное жилье как более доступное и экономически рациональное решение . В условиях неопределенности и высоких расходов на коммунальные услуги большие площади теряют привлекательность.

Вторичный рынок побеждает

Большинство сделок заключается именно на вторичном рынке. Главные причины – более низкая цена и готовность жилья к заселению. Новостройки уступают из-за более высокой стоимости и ограниченного количества новых проектов.

Из-за нехватки финансирования застройщики редко запускают новые жилые комплексы. Первичный рынок пополняется преимущественно за счет объектов, строительство которых началось раньше.

Региональные лидеры

Больше сделок традиционно заключается в Киеве и Киевской области. Также высокий спрос фиксируется в Днепропетровской и Харьковской областях – регионах с развитой инфраструктурой и рынком труда.

В то же время, активное строительство новостроек продолжается преимущественно на западе Украины. Именно там цены растут быстрее всего из-за относительной стабильности безопасности.

Ипотека почти не влияет

Ипотечное кредитование остается минимальным фактором. Только 2–3% сделок в 2025 году заключено с привлечением кредитов. В то же время около 20% нового жилья приобретено по ипотеке, преимущественно в рамках государственной программы "еселя".

Больше всего ссуд получили покупатели в Киевской, Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Около 40% пользователей ипотек – военные и правоохранители, еще 10% – внутренне перемещенные лица.

Ипотека по рыночным ставкам остается малодоступной из-за высоких требований к доходам заемщиков.

Главный вывод 2026 года – рынок жилья становится более прагматичным . Украинцы покупают меньше по площади, чаще без кредитов и в большинстве своем готовое к жизни жилье. Большие квартиры и масштабные новостройки постепенно теряют массовую привлекательность.

Читайте также в "Комментариях", что удорожание топлива повлияет на тарифы такси.