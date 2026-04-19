Іноземець зруйнував міфи про Україну: у чому ми випереджаємо інші держави



















Ірландський журналіст Кейлан Робертсон, який переїхав до України після початку повномасштабної війни, поділився несподіваними враженнями про життя в країні. За його словами, багато поширених за кордоном стереотипів про Україну не мають нічого спільного з реальністю.

Кейлан Робертсон. Фото: New York Times

Кейлан Робертсон у інтерв'ю Марічці Падалко зруйнував міфи про Україну. Ірландський журналіст зізнався, що очікував побачити державу з порушеною інфраструктурою та хаотичними послугами через війну. Натомість зіткнувся з ефективною роботою транспорту, сучасними сервісами та високою культурою повсякденного життя.

Що найбільше здивувало іноземця в Україні

Робертсон звернув увагу на порядок і побутову культуру українців. За його словами, в багатьох домівках та закладах продумано простір для гостей, зокрема місця для взуття чи сумок. Він зазначив, що такі деталі часто організовані краще, ніж у Великій Британії чи Ірландії.

Також журналіста вразила робота логістики та транспорту під час війни. Він навів приклад української залізниці, яка продовжує працювати в умовах ракетних атак. Не менш позитивно він оцінив роботу служб доставки, які обслуговують навіть прифронтові міста.

"Чесно, багато речей, які ми в Європі вважаємо своїми сильними сторонами, тут працюють краще. Транспорт, сервіси, чистота, культура гостинності. І люди мені не вірять, поки не приїдуть. Тому я просто кажу: "Приїдьте в Київ, і самі все побачите"", – стверджує ірландець.

Найбільше здивування у Робертсона викликала система охорони здоров’я. Журналіст заявив, що очікував труднощів із доступом до лікарів, однак отримав протилежний досвід. За його словами, запис до спеціаліста займає мінімум часу, а лікарі уважно ставляться до пацієнтів. Ірландець порівняв це з досвідом у США та Великій Британії, де лікування може бути дорогим або супроводжуватися довгим очікуванням.

"Я зрозумів, що медицина в Україні – одна з найкращих у світі, можливо, на рівні Південної Кореї. Запис до лікаря – за хвилини. Лікарі реально дбають про тебе. Якщо один не може допомогти, направляють до іншого спеціаліста. У США це може коштувати десятки тисяч доларів, і тобі наклеять пластир. У Лондоні система формально безкоштовна, але ти чекаєш місяцями і отримуєш "Парацетамол". А тут усе швидко і по-людськи", – сказав іноземець.

Робертсон зазначив, що у своїх матеріалах не завжди акцентує увагу на високому рівні сервісів в Україні. На його думку, надмірний фокус на комфорті може створити хибне враження, ніби війна не впливає на життя країни, а також бути використаним російською пропагандою. Водночас він радить іноземцям приїхати до Києва та побачити сучасну Україну на власні очі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про стереотипи про українців. Що насправді про нас думають норвежці.

Також "Коментарі" писали, що українка назвала 10 звичних для нас продуктів, яких не їдять у США.