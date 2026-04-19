Иностранец разрушил мифы об Украине: в чем мы опережаем другие государства



















Переехавший в Украину после начала полномасштабной войны ирландский журналист Кейлан Робертсон поделился неожиданными впечатлениями о жизни в стране. По его словам, многие распространенные за рубежом стереотипы об Украине не имеют ничего общего с реальностью.

Кейлан Робертсон. Фото: New York Times

Кейлан Робертсон в интервью Маричке Падалко разрушил мифы об Украине. Ирландский журналист признался, что ожидал увидеть государство с нарушенной инфраструктурой и хаотическими услугами из-за войны. Зато столкнулся с эффективной работой транспорта, современными сервисами и высокой культурой повседневной жизни.

Что больше всего удивило иностранца в Украине

Робертсон обратил внимание на порядок и бытовую культуру украинцев. По его словам, во многих домах и заведениях продумано пространство для гостей, в том числе места для обуви или сумок. Он отметил, что такие детали часто организованы лучше, чем в Великобритании или Ирландии.

Также журналист поразил работу логистики и транспорта во время войны. Он привел пример украинской железной дороги, которая продолжает работать в условиях ракетных атак. Не менее положительно он оценил работу служб доставки, которые обслуживают даже прифронтовые города.

"Честно, многие вещи, которые мы в Европе считаем своими сильными сторонами, здесь работают лучше. Транспорт, сервисы, чистота, культура гостеприимства. И люди мне не верят, пока не приедут. Поэтому я просто говорю: "Приезжайте в Киев, и сами все увидите"", – утверждает ирландец.

Наибольшее изумление у Робертсона вызвала система здравоохранения. Журналист заявил, что ожидал трудностей с доступом к врачам, однако получил обратный опыт. По его словам, запись к специалисту занимает минимум времени, а врачи внимательно относятся к пациентам. Ирландец сравнил это с опытом в США и Великобритании, где лечение может быть дорогостоящим или сопровождаться долгим ожиданием.

"Я понял, что медицина в Украине — одна из лучших в мире, возможно, на уровне Южной Кореи. Запись к врачу — за минуты. Врачи реально заботятся о тебе. Если один не может помочь, направляют к другому специалисту. В США это может стоить десятки тысяч долларов, и тебе наклеят пластырь. В Лондоне система формально бесплатна, но ты ждешь месяцами и получаешь "Парацетамол". А здесь все быстро и по-человечески", – сказал иностранец.

Робертсон указал, что в своих материалах не всегда акцентирует внимание на высоком уровне сервисов в Украине. По его мнению, чрезмерный фокус на комфорте может произвести ложное впечатление, будто война не влияет на жизнь страны, а также использовать российскую пропаганду. В то же время он советует иностранцам приехать в Киев и увидеть современную Украину своими глазами.

