Иностранец разрушил мифы об Украине: в чем мы опережаем другие государства

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Переехавший в Украину после начала полномасштабной войны ирландский журналист Кейлан Робертсон поделился неожиданными впечатлениями о жизни в стране. По его словам, многие распространенные за рубежом стереотипы об Украине не имеют ничего общего с реальностью.
Кейлан Робертсон. Фото: New York Times
Кейлан Робертсон в интервью Маричке Падалко разрушил мифы об Украине. Ирландский журналист признался, что ожидал увидеть государство с нарушенной инфраструктурой и хаотическими услугами из-за войны. Зато столкнулся с эффективной работой транспорта, современными сервисами и высокой культурой повседневной жизни.
Робертсон обратил внимание на порядок и бытовую культуру украинцев. По его словам, во многих домах и заведениях продумано пространство для гостей, в том числе места для обуви или сумок. Он отметил, что такие детали часто организованы лучше, чем в Великобритании или Ирландии.
Также журналист поразил работу логистики и транспорта во время войны. Он привел пример украинской железной дороги, которая продолжает работать в условиях ракетных атак. Не менее положительно он оценил работу служб доставки, которые обслуживают даже прифронтовые города.
Наибольшее изумление у Робертсона вызвала система здравоохранения. Журналист заявил, что ожидал трудностей с доступом к врачам, однако получил обратный опыт. По его словам, запись к специалисту занимает минимум времени, а врачи внимательно относятся к пациентам. Ирландец сравнил это с опытом в США и Великобритании, где лечение может быть дорогостоящим или сопровождаться долгим ожиданием.
Робертсон указал, что в своих материалах не всегда акцентирует внимание на высоком уровне сервисов в Украине. По его мнению, чрезмерный фокус на комфорте может произвести ложное впечатление, будто война не влияет на жизнь страны, а также использовать российскую пропаганду. В то же время он советует иностранцам приехать в Киев и увидеть современную Украину своими глазами.
