Почему Новый год начинается 1 января, а не в другой день

Начало Нового года 1 января кажется очевидным и неизменным. Однако на самом деле человечество столетиями праздновало смену года в совсем другие дни. Современная дата стала результатом политических решений, религиозных традиций и "календарных войн", формировавших мировой порядок.

Почему Новый год начинается 1 января

Первыми решающий шаг для начала нового года сделали древние римляне. По легенде царь Нума Помпилий еще в 8 веке до нашей эры перенес начало года с марта на январь. Этот месяц был посвящен Янусу, являющемуся богом начала и переходов. Однако официально 1 января стало началом года только в 153 году до н.э., когда римские консулы начали вступать в должность именно в этот день.

После столетий недоразумений из-за календарной системы в 46 году до н. Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, закрепив 1 января как начало года. Вместе с расширением Римской империи эта традиция распространилась на значительную часть Европы. Однако после падения Рима христианский мир отступил от этой даты. Во многих странах Новый год начали отмечать 25 марта (Благовещение) или 25 декабря (Рождество).

Ситуацию сменила еще одна реформа. Из-за неточности юлианского календаря даты постепенно "смещались", что усложняло определение Пасхи. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII ввел григорианский календарь, который не только исправил ошибки, но и вернул 1 января статус начала года. Католические страны приняли его быстро, протестантские и православные гораздо позже. Великобритания, например, перешла на новый календарь только в 1752 году.

На украинских землях ситуация тоже была неоднородной. На территориях Украины, которые были включены в Великое княжество Литовское и Речи Посполитой, Новый год праздновали 1 января еще с 14 века. В рамках же Российской империи новолетие приходилось на март вплоть до указа Петра I 1699 года, который сравнил государство с европейской традицией.

Сегодня григорианский календарь с новым годом использует 1 января большинство стран мира. Впрочем, не все культуры отказались от собственных систем исчисления. Китай отмечает Новый год по лунному календарю, а в Эфиопии новый год под названием Энкутаташ наступает в сентябре. Таким образом, даже привычная нам дата 1 января является не универсальной истиной и сегодня.

