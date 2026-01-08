logo

Главная Новости Досуг саморазвитие Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего: у вас есть 15 секунд
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего: у вас есть 15 секунд

Визуальная головоломка с пятью людьми покажет, ваш ли IQ выше среднего.

8 января 2026, 07:30
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Головоломки позволяют оценить разные когнитивные показатели человека, в том числе уровень IQ. Один из таких тестов предлагает простое задание, во время которого за 15 секунд нужно определить, кто на изображении является левшей. По данным ресурса jagranjosh.com, справиться с этой задачей успевают всего несколько процентов людей, имеющих IQ выше среднего.

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего: у вас есть 15 секунд

Тест на IQ за 15 секунд. Фото: freepik

На иллюстрации изображены пять человек, каждый из которых выполняет определенное действие: готовит еду, работает за компьютером, подметает, фотографирует или подает кофе. Вам нужно в течение 15 секунд найти человека, который мог бы быть левшой.

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего: у вас есть 15 секунд - фото 2

Прежде чем отвечать на вопрос, нужно внимательно посмотреть на изображение, поскольку ответ хоть и достаточно прост, но одновременно может вызвать определенные затруднения.

Как отмечает jagranjosh.com, успешное решение этого теста требует "латерального мышления". Этот термин ввел британский психолог Эдвард де Боно для описания людей, способных выходить за рамки шаблонов. Высокий уровень интеллекта IQ позволяет таким личностям находить неочевидные решения и замечать детали, обычно ускользающие от внимания большинства.

Ответ на тест на IQ:

Этот тест смогут решить только люди с IQ выше среднего: у вас есть 15 секунд - фото 2

Ресурс jagranjosh.com отмечает, что правши обычно используют правую руку для активных движений, тогда как левши – левую. Именно поэтому следует обращать внимание на мелкие, но показательные детали. К примеру, официантка на изображении держит поднос в правой руке, но будет подавать кофе левой. Это считается типичным признаком левшей, ведь рабочая рука выполняет точное действие, а другая остается статической.

Таким образом, эта головоломка – еще один увлекательный способ проверить свой IQ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что многие люди совершают распространенную ошибку в этом легком тесте на IQ.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню IQ. Что не так с результатом Украины.



Источник: https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/brain-teaser-iq-test-guess-who-is-left-handed-in-picture-1669200961-1
