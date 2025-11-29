logo_ukra

Англієць визначив найсмачнішу страву України: яку обрав (ВІДЕО)
НОВИНИ

Англієць визначив найсмачнішу страву України: яку обрав (ВІДЕО)

Британський блогер Люк протестував популярні українські страви та назвав найкращу страву з України.

29 листопада 2025, 00:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Українська кухня продовжує підкорювати світ, а черговим доказом цього стало відео пари блогерів із TikTok @lukeandvaleriia. Українка Валерія та британець Люк разом досліджують культурні відмінності між Україною та Великою Британією. В одному з відео Люк вперше спробував визначити для себе найсмачнішу страву України.

Англієць визначив найсмачнішу страву України: яку обрав (ВІДЕО)

Англієць назвав найсмачнішу українську страву

У форматі кулінарних змагань Валерія ставила хлопцю питання про різні українські страви, а він визначав фаворита у кожній парі. Спочатку англієць обирав між сирниками та бограчем, де перемогли сирники. Але вже у наступному раунді вони поступилися котлетам із картопляним пюре, які одразу вийшли в лідери.

У наступному раунді котлетки з пюрешкою перемогли сало на хлібі з часником та українські млинці. Проте, коли котлети з пюре зіштовхнулися з варениками, то одразу поступилися їм. 

Переглянути відео, де англієць обирає найсмачнішу українську страву можна нижче:

Здавалося, що вареники стануть безумовним переможцем, адже Люк прямо сказав, що їв би "вареники щодня". Однак далі у суперниках опинився борщ. Люк довго вагався, однак врешті обрав борщ. 

В останньому раунді борщ зустрівся з медівником, однак десерт не зміг змінити результат. Англієць обрав борщ своєю улюбленою стравою з України, чим підтвердив це у кінці відео.

"Борщ, борщ, борщ. Моя улюблена страва – це борщ!", — сказав англієць.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що переможці "Євробачення-2024" Nemo під час візиту до України скуштували борщ і їстівних бджіл.

Також "Коментарі" писали, що британець шокував заявою про страшну небезпеку борщу.



